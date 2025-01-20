東彰快速道路不是全線通車了嗎？大村段仍在施工 縣府：過年前全通

東彰快速道路最北端大村、花壇段至今仍封路施工，駕駛人必須繞道台1線或山腳路。（記者顏宏駿攝）

2025/01/20 13:47

〔記者顏宏駿／彰化報導〕為解決彰化縣境內中山高、台1線、山腳路南北向塞車問題，政府斥資新台幣88億元，興建28.2公里長的「東彰快速道路」，縣府日前分別於二水、員林舉行南延段、北延段的通車典禮，許多民眾以為已經「全線暢通、一路到底」，殊不知北段最後一標約1公里至今仍在施工，許多駕駛人到此要繞道台1線或山腳路。縣府表示，預計24日過年前東彰道路主線可全線通車。

由於縣府連2週舉辦南延段、北延段通車典禮，許多民眾以為全線暢行無阻，但北延段來到大村鄉的中正東路即無法前行，民眾怨「被通車典禮騙了！」

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縣府表示，該工程最後一標，原預定今年4月才完工，但縣府為了讓民眾可以「安心過好年」，要求工程單位加速趕工，考量行車安全，預定在24日全線通車。

東彰快速道路通車以來，已明顯改善台76線林厝交流道平面道路長期塞車問題，因為民眾習慣使用行車導航系統，目前東彰快速道路尚未與GOOGLE導航連線，若全線通車交通部即會將訊息知會相關網路公司，依往年經驗，預計過年前就會上線。

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