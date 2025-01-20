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    高雄港擴大管理錨區 4大狀況採不同計費基準

    高雄港擴大管理錨區，採取不同計費基準。（高雄港務分公司提供）

    高雄港擴大管理錨區，採取不同計費基準。（高雄港務分公司提供）

    2025/01/20 13:39

    〔記者洪定宏／高雄報導〕從今年1月1日開始，高雄港務分公司針對連續下錨、違反規定、不實通報、具有航安疑慮船舶等4大狀況，給予不同計費基準，以確保高雄港錨區使用的公平性及安全。

    2023年7月21日，在高雄港錨區沉沒的帛琉籍貨櫃輪「天使輪」，逾600只空櫃落海漂流，嚴重破壞航道安全，引發關注及議論。

    因此，為妥善管理高雄港外約5海浬的5處錨區，高雄港務分公司去年先修正使用規定，限制船舶每次錨泊以7日為限，屆期仍須錨泊者，必須駛離並重新申請下錨，避免長時間滯留，船體及船機異常而未及早察覺，並要求緊急下錨須經專案申請，且應保持守值無線電及配合提供船況訊息等機制。

    從今年1月1日開始，為進一步確保錨區使用的公平性及安全，高雄港務分公司針對連續下錨、違反規定、不實通報、具有航安疑慮船舶等4大狀況，給予不同計費基準。

    例如針對不進港的下錨船舶，如果連續下錨達7日且未立即起錨離開，也就是延遲起錨，將加計延遲費用；如果船舶起錨72小時內，再次申請下錨者，也就是連續下錨，將採加成方式計收。

    另外，為強化高雄港錨區使用安全，除規劃臨時錨位及管控機制外，針對申報在高雄港錨區下錨維修的船舶，3小時內免計費用，但超過3小時就按超過時數採2倍計收。

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