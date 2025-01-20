新北春節把關42家旅宿業 籲勿入非法旅宿、日租套房

新北市觀光旅遊局聯合稽查42家旅宿業，保障每位住宿者權益。（新北市觀旅局提供）

2025/01/20 12:47

〔記者陳奕劭／新北報導〕農曆春節與2025世界壯年運動會即將到來，為確保旅客的住宿安全與權益，新北市觀光旅遊局聯合稽查42家旅宿業，針對境內旅館、民宿業者的公共意外責任險、建築安全、消防設備、報備房價及消費者權益等進行專案檢查，保障每位住宿者權益。

觀旅局長楊宗珉表示，春節是出遊住宿的旺季，旅宿業者各項服務、安全設施、報備房價和消費者權益是稽查重點，春節前辦理專案稽查，是為了督導業者提升住宿場所各項安全設施，保障旅客住宿權益。

請繼續往下閱讀...

他指出，非法旅宿和日租套房，多半沒有經過市府各機關檢查許可，亦沒投保公共意外責任險，公共安全毫無保障可言，更易造成公安疑慮和影響社會安寧，為了自身安全請民眾拒絕入住非法旅宿和日租套房，凡經查獲違法經營日租套房將依發展觀光條例和相關規定重罰，請勿切身試法。

楊宗珉建議，農曆春節安排旅遊行程，歡迎上「新北市觀光旅遊網」和臉書粉絲專頁「新北旅客」查詢，並可在觀光旅遊網的住宿搜尋中找到新北在地優良旅館和魅力民宿，亦或可上「台灣旅宿網」找到合法新北旅宿，提醒投宿前查看旅宿現場明顯處是否有懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」和旅館民宿專用標識牌。

另外，新北感溫祭溫泉集章抽活動也正在展開，有機會抽中日本大阪來回機票，不只在新北玩好、睡好、吃得好，還能在新北特色溫泉泡個暖湯，更多「新北感溫祭」活動相關訊息，請上新北市觀光旅遊網或臉書粉絲專頁「新北旅客」查詢。

新北市觀光旅遊局聯合稽查42家旅宿業，消保官查核公共意外責任險是否符合規定。（新北市觀旅局提供）

新北市觀光旅遊局聯合稽查42家旅宿業，人員稽查溫泉標章。（新北市觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法