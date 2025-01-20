為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北春節把關42家旅宿業 籲勿入非法旅宿、日租套房

    新北市觀光旅遊局聯合稽查42家旅宿業，保障每位住宿者權益。（新北市觀旅局提供）

    新北市觀光旅遊局聯合稽查42家旅宿業，保障每位住宿者權益。（新北市觀旅局提供）

    2025/01/20 12:47

    〔記者陳奕劭／新北報導〕農曆春節與2025世界壯年運動會即將到來，為確保旅客的住宿安全與權益，新北市觀光旅遊局聯合稽查42家旅宿業，針對境內旅館、民宿業者的公共意外責任險、建築安全、消防設備、報備房價及消費者權益等進行專案檢查，保障每位住宿者權益。

    觀旅局長楊宗珉表示，春節是出遊住宿的旺季，旅宿業者各項服務、安全設施、報備房價和消費者權益是稽查重點，春節前辦理專案稽查，是為了督導業者提升住宿場所各項安全設施，保障旅客住宿權益。

    他指出，非法旅宿和日租套房，多半沒有經過市府各機關檢查許可，亦沒投保公共意外責任險，公共安全毫無保障可言，更易造成公安疑慮和影響社會安寧，為了自身安全請民眾拒絕入住非法旅宿和日租套房，凡經查獲違法經營日租套房將依發展觀光條例和相關規定重罰，請勿切身試法。

    楊宗珉建議，農曆春節安排旅遊行程，歡迎上「新北市觀光旅遊網」和臉書粉絲專頁「新北旅客」查詢，並可在觀光旅遊網的住宿搜尋中找到新北在地優良旅館和魅力民宿，亦或可上「台灣旅宿網」找到合法新北旅宿，提醒投宿前查看旅宿現場明顯處是否有懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」和旅館民宿專用標識牌。

    另外，新北感溫祭溫泉集章抽活動也正在展開，有機會抽中日本大阪來回機票，不只在新北玩好、睡好、吃得好，還能在新北特色溫泉泡個暖湯，更多「新北感溫祭」活動相關訊息，請上新北市觀光旅遊網或臉書粉絲專頁「新北旅客」查詢。

    新北市觀光旅遊局聯合稽查42家旅宿業，消保官查核公共意外責任險是否符合規定。（新北市觀旅局提供）

    新北市觀光旅遊局聯合稽查42家旅宿業，消保官查核公共意外責任險是否符合規定。（新北市觀旅局提供）

    新北市觀光旅遊局聯合稽查42家旅宿業，人員稽查溫泉標章。（新北市觀旅局提供）

    新北市觀光旅遊局聯合稽查42家旅宿業，人員稽查溫泉標章。（新北市觀旅局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播