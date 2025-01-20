蔡其昌、施志昌爭取487萬 為外埔安定國小重建校門前庭

施志昌議員會勘外埔區安定國小校門等整建工程。（記者歐素美攝）

2025/01/20 13:37

〔記者歐素美／台中報導〕台中市外埔區安定國小的校門年久失修，充斥校門狹小、前庭地面龜裂且圓環旁樹穴下陷等問題。立委蔡其昌及台中市議員施志昌接獲校方反映，迅速向教育部爭取487萬元經費重建，預計3月下旬即可完工，施志昌並於今天邀請安定國小及外埔土城里長鄭興川等會勘工程進度。

施志昌表示，立委蔡其昌去年向教育部爭取487萬元經費，進行安定國小校門、圍牆、前庭及圓環等重建改善工程，以保障120位師生的上下課安全。

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施志昌說，這次工程不僅提升校園的安全性，還會改善家長接送學生的等候區和交通動線，進一步確保孩子的上下學安全。此外，在硬體設施改善後，校門旁的公告欄及圍牆還將預留空間，展現孩子們的創作特色。

土城里長鄭興川表示，安定國小因校門及道路狹窄，下雨天家長送孩童時經常出現大型車輛進出的擦撞事件，期待這次改善能讓校園周邊的交通更為順暢，保障孩子的上下學安全。

安定國小校長利佳龍說，校門圍牆老舊，磁磚和屋瓦均有剝落問題，校門也較狹窄，造成中巴車輛難以進出。而圓環周圍植物遮擋視線，加上地基凹陷，為孩子們的活動安全帶來隱患。感謝蔡其昌立委和施志昌議員協助，爭取教育部全額補助進行整修工程，以拓寬校門、縮小圓環，讓大型車輛更容易進出。同時前庭地面的整修也將提升孩子們在校活動的安全性。

立委蔡其昌爭取教育部全額補助進行安定國小校門等整修工程，以拓寬校門、縮小圓環，讓大型車輛更容易進出。（記者歐素美攝）

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