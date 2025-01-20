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    學測第3天首節考數B 全教會：考題友善、估分數上升

    學測第3天首節考數B，全教會評論教師群認為，今年考題友善，預估分數上升。（全教會提供）

    學測第3天首節考數B，全教會評論教師群認為，今年考題友善，預估分數上升。（全教會提供）

    2025/01/20 12:14

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測第3天首節考數學B科，全國教師會評論教師群表示，今年學測數學B的考題友善，生活化題型增加，試題難易度與去年相比，整體較易，預估分數可能較去年上升，也有助於學生重拾數學信心。

    國立新竹女中老師楊伯軒表示，今年考出跨科題，例如第10題為羽球比賽的數據分析，將數學與運動數據結合，具實用性；第11題提到地球經緯度問題，將地理知識融入球面幾何，促進跨科學習。

    此外，基隆女中老師楊翔宇說明創新題，例如第7題提到單點透視法結合柱體繪圖，挑戰學生的空間想像力和幾何應用能力，是老師不易命題的主題。

    至於混合題型，北市中山女中老師林奕廷表示，配分為15分，除了單選題外，亦包括填充和問答，第18至20題的紫外線強度與海拔的關係，結合氣候變遷的科學背景，設計了指數（按比例成長）模型、週期性現象，具科學素養意涵，整體混合題型設計跨域又創新。

    桃園市大園高中老師盧韻尹分析今年與探究實作相關的題目，例如第15題為人力資源應用管理相關之探究實作，結合數學的排列組合知識問題解決；第17題則是液晶面板LED燈泡，探究三色燈泡亮燈的循環規律，連結半導體產業趨勢。

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