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    春節逛街好去處！屏東中央市場商圈1/21~1/27 營業至晚上8點

    屏東縣政府為屏東市中央市場增添新年氛圍。（屏東縣政府提供）

    屏東縣政府為屏東市中央市場增添新年氛圍。（屏東縣政府提供）

    2025/01/20 12:34

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕春節將至，為讓屏東年味更加濃厚，屏東縣政府今年首度於屏東市中央市場第四商場圓環上方掛滿「福蛇燈籠」增添新年氛圍，今天（20日）也宣布，中央市場1月21日至27日圓環及週邊道路店家，首度延長營業時間到晚上8點，從早上逛傳統市場，接著晚上到店家採買新衣新鞋，有吃有喝、可看可買「蛇麼都有」，讓民眾開心好過年。

    屏東市中央市場建於1957年由四座商場共構，寬敞的購物空間以及高級齊全的百色貨品，將整個屏東的民生飲食囊括在商場內，鼎盛時期連周邊鄉鎮萬丹、海豐、九如、里港等居民，也都到中央市場來為日常生活所需採買或是辦年貨，昔日孩童隨大人赴中央市場如年度大事，至今仍深植於屏東人心中。

    屏東縣政府表示，中央市場對於屏東人而言曾是新人辦嫁妝的最好選擇，更是孩童們期待過年買新衣換新裝的好地方，每逢農曆春節前夕，中央市場總是徹夜燈火通明，在當時屏東人吃好、用好、穿好，唯一選擇就是中央市場。

    屏縣府傳播暨國際事務處表示，除了在中央市場圓環掛滿「福蛇燈籠」，在民生路及中華路口設置「過年」燈飾，讓到訪屏東的旅客們，一進入屏東市就能感受到濃厚的春節氛圍。

    傳播處強調，在春節連假第一天，1月25日更是加碼「財神送喜」活動，於當天早上10點財神爺會在中央市場圓環送喜，發送「屏安好年」紅包袋，讓大家2025福氣滿滿好運一整年。

    屏東縣政府邀請民眾來屏東中央市場，闔家逛街感受濃厚年節氛圍，「快揪親朋好友來屏東走春吧！」，活動詳情可洽「中央市場年貨大街」官方網站或傳播處及愛屏東臉書查詢。

    屏東市中央市場商圈年味濃濃。（屏東縣政府提供）

    屏東市中央市場商圈年味濃濃。（屏東縣政府提供）

    屏東縣政府歡迎民眾到屏東市中央市場商圈逛街採買年貨。（屏東縣政府提供）

    屏東縣政府歡迎民眾到屏東市中央市場商圈逛街採買年貨。（屏東縣政府提供）

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