牙醫喊話立院懸崖勒馬 精神醫學界憂刪預算衝擊心理健康

立法院大砍衛福部預算。（資料照攝）

2025/01/20 12:19

〔記者林惠琴／台北報導〕立法院審查中央政府總預算案，今（20日）將展開表決大戰，面對藍白大砍經費，繼14個醫護團體相繼發聲後，今中華民國牙醫師公會全聯會也發出聲明喊話立法院懸崖勒馬，務必把國家人民的利益擺在政黨的利益之上；台灣精神醫學會、中華民國諮商心理師公會全聯會、中華民國臨床心理師公會全聯會也發出聯合聲明指憂心衝擊國人心理健康服務。

牙醫師公會全聯會聲明表示，立法院審議114年度中央政府總預算案，整體將刪減超過2000億元，不僅對醫療社福相關政策的推動造成巨大的影響，更對國家未來的發展產生全面性的衝擊，並誠摯的懇求立法院諸公能傾聽民意，務必把國家人民的利益擺在政黨的利益之上，攸關全民健康與福祉的重大政策，應不分黨派重視並通過相關預算。

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台灣精神醫學會、中華民國諮商心理師公會全聯會、中華民國臨床心理師公會全聯會的聯合聲明也指出，世界衛生組織（WHO）指出全球每年因心理健康問題所造成的經濟損失，高達1兆美元。近年各國因應地緣政治風險，還有新冠肺炎疫情以及網路社群發展所帶來的心理健康惡化、自殺率的上升，皆紛紛加大對心理健康的投資。值此之時，台灣立法院反而卻欲刪減心理健康相關預算，對此表示憂心。

聲明提到，在尊重行政、立法兩院職權的前提下，必須強調，台灣心理健康資源的投入⾧期以來不足，對國民心理健康福祉產生深遠影響。這2年「年輕族群心理支持方案」、「青壯年族群心理支持方案」提供3次的免費心理治療，有效降低了求助的門檻。

此外，新的「精神衛生法」及其中規範的各縣市社區心理衛生中心才剛從去年12月14日實施上路，「全民心理健康韌性計畫」之中的6大重點，包含推展全方位心理健康促進、發展連續性精神照護網絡、提升多元化成癮治療量能、精進家暴及性侵害家人處遇、健全司法精神鑑定制度、建構整合及加強心理健康基礎建設，皆有其重要性，正需要充足的經費與資源的支持。

聲明強調，立法院對衛福部心理健康相關預算的刪減，可能造成3大影響，分別是心理健康推廣與教育的弱化：心理健康宣導資源的減少，將直接影響全民心理健康識能的提升，進而增加心理困擾與自殺行為的風險；心理健康服務的停滯：預算的削減可能導致社區心理衛生中心的運作困難，並影響脆弱族群獲得及時協助；公共心理健康福祉的危機：疫情期間國人心理壓力已顯著增加，若再削減資源，恐加劇心理健康問題，甚至衍生更大社會成本。

聲明呼籲行政、立法兩院能建立更緊密的合作關係，審慎考量心理健康相關預算的重要性，並共同推動心理健康政策的落實，並強調心理健康資源的保障，是全民福祉的基石，更是對未來世代的責任。

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