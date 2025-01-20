清水鰲峰山陽光草坪設谷溜遊戲場 民眾發起連署要求保留陽光草坪

清水鰲峰山陽光草坪，部分已被圍起來進行施工。 （記者歐素美攝）

2025/01/20 12:25

〔記者歐素美／台中報導〕台中市建設局日前動工，將利用清水鰲峰山陽光草坪興建谷溜遊戲場，地方居民最近發起連署，要守護鰲峰山公園亮點的「陽光草坪」，在地民進黨立委蔡其昌也呼籲市府傾聽民意；台中市建設局則表示，谷溜遊戲場設在陽光草坪東側，遊戲場面積3500平方公尺，保留68%的草地比例及所有大樹。

清水民眾最近發起「守護陽光草坪」行動，希望獲得更多支持聲音，聯合向台中市政府發聲，說出地方人想法。民眾表示，清水鰲峰山公園陽光草皮區目前正在動工，打算做特色遊戲場，但鰲峰山公園已有遊戲場，為何還要再做遊戲場，還蓋在漂亮的草皮休憩區，草皮區有很多長者運動，也是親子曬太陽休憩好地方。

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立委蔡其昌也表示，清水鰲峰山開發，期盼市府傾聽民意！最近他接到許多民眾陳情，鰲峰山陽光草坪將改建為溜滑梯遊戲場，大家普遍不希望陽光草坪遭到破壞，鰲峰山是海線人共同的記憶，這種重大的改變，市府應更全面蒐集意見、傾聽民意，讓建設與自然生態共融。

蔡其昌指出，鰲峰山已存在既有的兒童遊戲設施區域，若市府增建時能集中設置，為鰲峰山留下一片陽光草坪，或許更符合地方多數人的需求與效益。強調為地方帶來建設固然是好事，但市政府應傾聽民意、了解地方民眾真正的期待，評估遊樂設施增建於最適當的區域，而非肆意破壞鰲峰山最後一塊草坪綠地。

建設局表示，鰲峰山公園是清水區具指標性的共融公園，建設局於鰲峰山公園設置谷溜遊戲場，有別於原遊戲場遊戲形式，以全齡化的公園打造「全國最多溜滑梯」的設施，共計34道不同溜滑梯，甚至還有互動式音效排笛滑梯區，讓小朋友盡情探索與玩耍，該遊戲場完工後不僅為鰲峰山公園注入更多活力與樂趣，也將成為吸引居民與遊客的全新亮點，展現台中海線的獨特魅力。

建設局說，谷溜遊戲場在設計階段曾辦理地方說明會說明規劃內容，取得地方共識，另為確保生態環境與景觀維持不變，遊戲場面積3500平方公尺，保留68%的草地比例及所有大樹，鰲峰山遊戲場工程旨在為地方帶來更多活力與幸福感，期待與居民攜手共創更美好的生活環境。

台中市政府在清水鰲峰山陽光草坪設置谷溜遊戲場，地在民眾發起連署，要求保留陽光草坪。（記者歐素美攝）

台中市政府在清水鰲峰山陽光草坪設置谷溜遊戲場，地在民眾發起連署，要求保留陽光草坪。（記者歐素美攝）

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