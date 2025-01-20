週末恐有強烈大陸冷氣團 年假前4天持續低溫

預測天氣圖。（圖為中央氣象署提供）

2025/01/20 12:10

〔記者林志怡／台北報導〕農曆新年將近，本週末即將迎來春節連假，中央氣象署提醒，本週五起將有新一波冷空氣影響，強度可達大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團，小年夜有明顯低溫，並一路持續到初二後才有機會回暖，且因東北風影響，北部、東半部地區有雨，中南部則因水氣增多，降雨機率較高。

中央氣象署預報員朱美霖說明，台灣今日持續受到強烈大陸冷氣團影響，周邊環境維持東北風，加上清晨有輻射冷卻作用，清晨台南以北、宜花地區有12度以下氣溫，離島的金馬地區低溫則達到10度以下，雲林以北、大台北、東北角、花東縱谷等有局部10度以下低溫，苗栗三灣鄉則出現本島最低溫5.4度。

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朱美霖表示，這一波冷氣團明日白天起就會逐漸減弱，各地氣溫有較明顯的回升，各地需注意日夜溫差較大，週三、週四風向則進一步轉為偏東風，氣溫持續回升，但因水氣通過，西半部山區有零星降雨，東半部地區降雨機率也偏高。

此外，朱美霖提到，週五至週日年假前，將有另一波冷空氣開始影響台灣，強度預估可達大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團，小年夜將有明顯有低溫出現，年假前4天持續偏冷，初二前後才會逐漸回暖，但這波冷氣團的實際強度與影響時間都還有待觀察。

朱美霖說，年假前的冷氣團影響期間，因東北風增強、台灣周遭水氣增多，北部、東半部地區降雨機率提高，中南部也有降雨機會，澎湖、金馬地區則自週三後雲量就會明顯增多，同樣有降雨機率。

今日清晨低溫分布。（圖為中央氣象署提供）

今夜明晨低溫提醒。（圖為中央氣象署提供）

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

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