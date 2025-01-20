學測數A考完一片哀號 高雄考生：數B簡單多了

學測今（20）日進入第3天，上午數學B測驗，考生普遍認為簡單。（記者許麗娟攝）

2025/01/20 12:11

〔記者許麗娟／高雄報導〕大學學測今（20）日最後一天第1節進行數學B測驗，相對於首日數學A考完一片哀號喊話「好難」，今天高雄考生對數學B的普遍反應是簡單多了，較模擬考與考古題簡單。

鳳山高中考生吳銘杰認為整體偏易，有考到排列組合和機率問題，印象最深的題目是非選擇題有考到紫外線的UVI輻射量題組，感覺蠻有趣的。同校考生鄭守育說，除了混合題比較有難度以外，其他都蠻簡單的，內容也很生活化。

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道明高中陳姓考生印象最深的是排列組合問題，混合題和非選擇題的題目敘述字數較多，但整體而言也還算簡單。三民高中考生張恩綺覺得印象比較深的是考機率問題，除了有一題考到矩陣的想了比較久之外，其餘都蠻簡單的。

鳳新高中和立志高中的兩位女性考生是國中同學，她們提到因為題目簡單，所以試場裡有很多人很快就寫完，提早交卷了；雖然讀的是自然組，有些如經緯度的題目沒有學到，但是只要單純計算都很容易回答，題目也敘述得很清楚。

中山高中自然組考生徐尚邦說，數B與數A比相對簡單，機率問題偏多；同校考生徐粲淳說，單選偏簡單，多是基本計算和概念題，有考沙漏、經緯度，混合題考三角函數，像是紫外光UVI強度，求函數與光照時間。

旗美高中社會組考生林鋐洋，和數A比簡單很多，都是課本題目的難度，自己比較得心應手的題目是指數和函數，都是課本裡的基礎。

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