「黑金」紫菜澎湖處處豐收 花嶼離島也傳捷報

花嶼北方海岸線，黑金紫菜生長情況良好。（黃國揚提供）

2025/01/20 12:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年入冬以來，寒流接連來襲，在強風巨浪滋潤下，澎湖「黑金」紫菜生長情況良好，不僅最大產區無人島姑婆嶼，睽違10餘年，再創年前採收2次紀錄，澎湖最西聚落花嶼離島，也寫下豐收紀錄，由於量多價跌，購買紫菜正其時也，歡迎民眾向花嶼村購買，帶動小漁村經濟繁榮。

由於今年氣候因素，花嶼北方長達2公里的海岸礁石，亦著生大量紫菜，由於人口少，採集人數也漸漸少，甫結束的花嶼村長補選，合格選民數288人，實際投票128人，反應出島上實際居住人數，因此每個採收者都有大量的紫菜收穫。

請繼續往下閱讀...

有意購買者，可逕行向認識的花嶼村民電話詢購唷！

澎湖黑金紫菜聲名在外，每年皆在農暦春節前採收，因此被視為是春節的年終獎金，對於號稱大海子民三點水澎湖人而言，也是家庭副業的經濟來源，與澎湖黑金紫菜聲名在外，每年皆在農暦春節前採收，因此被視為是春節的年終獎金，對於號稱大海子民三點水澎湖人而言，也是家庭副業的經濟來源。與「白金」土魠、 「綠金」海菜並稱澎湖3金。

今年率先進行採拔，每位村民皆有3至5台斤收穫的西嶼竹灣紫菜礁，因紫菜範圍不大，未見有第二次的採拔行動，需待明年冬季方可前往採拔。除了西嶼竹灣紫菜礁生長野生紫菜之外、湖西、花嶼和北海聞名中外的姑婆嶼，因同樣需在寒冷惡浪中才能良好的成長。

今年紫菜豐收，赤崁街頭處處可見曬紫菜景象。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法