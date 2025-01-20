綠色和平指「氣候通膨」讓家庭支出多8千元 環境部：數據須謹慎討論

綠色和平今（20）發布「氣候通膨對家庭支出的影響分析」報告，指近3年氣候通膨已讓每個家庭多支出超過8千元。（記者陳嘉怡攝）

2025/01/20 13:03

〔記者陳嘉怡／台北報導〕全球近年通貨膨脹問題日益嚴重，氣候變遷也可能成爲推高通膨的因素之一。綠色和平今（20）發布「氣候通膨對家庭支出的影響分析」報告，指出近3年氣候通膨已讓每個家庭多支出超過8千元，呼籲政府盡快提出氣候通膨經濟影響評估、擴大淨零投資政策。環境部則表示，氣候變遷勢必會影響到物價，但是否成為物價上漲的主因，需有更多研究長期觀察，討論到數據時必須謹慎。

綠色和平氣候與能源專案主任方君維指出，台灣自2022年起已連續3年CPI（消費者物價指數）突破2%，家庭生活成本不斷攀升。他們以過去3年行政院主計總處等資料，分析氣候通膨對家庭支出的影響，食物類和居住類的家庭支出都受到氣候通膨影響而持續上漲，這3年累積已讓每個家庭多支出超過8千元。

請繼續往下閱讀...

方君維說明，該研究的蔬果類支出增減金額計算，是根據主計處每月公布的「物價變動概況」資料，篩出蔬果受天氣事件影響的月份和漲幅比例，並將漲幅數字與一般家庭每月消費支出8萬元相乘，計算出近3年因氣候事件所導致的蔬果價格上漲，總計讓一般家庭蔬果支出額外增加7485元。

方君維說明，居住類的氣候通膨支出，則以內政部資料全台家庭平均居住面積40.1坪，設定一個家庭中裝設5台變頻冷氣，每小時耗電量0.64度、其中兩台冷氣會輪流運轉，並透過經濟部的冷氣時數資料，發現近3年冷氣時數增加14%，一年約增加269小時因天熱而開空調的機會，估算出家庭電費支出因而多增加約994元。

綠色和平呼籲，本週四（23日）將召開的總統府氣候變遷對策委員會，應將氣候通膨列為重要議程討論，並建議政府盡快提出氣候通膨經濟影響評估、擴大淨零投資政策，以澳洲「澳洲未來製造法」、日本「GX 法案」作為借鏡，擴大企業與民眾參與再生能源生產，加速台灣能源轉型。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，氣候變遷衝擊氣溫與糧食生產，勢必會對物價產生影響，但要討論到氣候通膨及數據時，相關假設和論述都必須謹慎，需要有更多數據和研究長期觀察，才能佐證氣候變遷是導致物價上漲的主因。以家庭每月消費支出8萬元、平均居住面積40.1坪的平均值作爲假設前提，可能無法反映大多數家庭的現況。不過，環團呼籲減碳訴求，與政府部門的減碳政策精神一致，本週四氣候委員會也將公布我國2032年、2035年減碳目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法