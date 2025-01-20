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    山道猴注意！新北1月抓294台噪音車 最重罰5400元

    認證排氣管若不當使用或破損造成噪音遭環保局科技執法取締，亦將依噪音管制法處罰1800到3600元。（新北市環保局提供）

    認證排氣管若不當使用或破損造成噪音遭環保局科技執法取締，亦將依噪音管制法處罰1800到3600元。（新北市環保局提供）

    2025/01/20 11:57

    〔記者陳奕劭／新北報導〕機車改裝排氣管認證制度今年元旦上路，新北市環境保護局統計，今年至1月18日止，變更排氣管不依規定申報登記案件共取締83件，噪音車案件共計裁處294件，環保局提醒，即使排氣管認證合格，若因不當使用或破損造成噪音，亦將依法裁罰。

    環保局表示，為有效遏止改裝排氣管與噪音，基北北桃以「麥噪」專案跨縣市執法，市府環保局與警察局透過「靖音」專案增加夜間定點聯合稽查，去年已裁處4059件。而今年起至1月18日止，共取締83件變更排氣管不依規定申報登記案件，噪音車案件共裁處294件，違反噪音管制法案件共取締262件，排氣檢驗不合格共取締32件。

    環保局指出，環保局已和轄內4所大專院校合作，舉辦20場噪音改裝防制宣導活動，總參與人數高達3700人，有9所學校自主配合校園環保公約，校園師生須完成機車年度定檢始得申請校園停車證，促請約1900輛機車完成定檢。

    環保局呼籲，若民眾發現車輛明顯有噪音污染，可依「使用中機動車輛噪音妨害安寧檢舉辦法」第2條規定，提供完整資料至環境部「噪音車檢舉網站」檢舉，環保局將通知噪音疑慮的車輛限期檢測，超出標準將予以處分並要求改善。

    環保局提醒，使用未經認證排氣管遭警方攔檢，可依道路交通管理處罰條例處900至1800元罰鍰，即使是經認證的排氣管，若因不當使用或破損造成噪音，亦依噪音管制法處罰1800到3600元。

    自1月1日起，使用未經認證排氣管遭警方攔檢，可依道路交通管理處罰條例處900至1800元。（新北市環保局提供）

    自1月1日起，使用未經認證排氣管遭警方攔檢，可依道路交通管理處罰條例處900至1800元。（新北市環保局提供）

    新北市環境保護局統計，今年至1月18日止，變更排氣管不依規定申報登記案件共取締83件，示意圖。（新北市環保局提供）

    新北市環境保護局統計，今年至1月18日止，變更排氣管不依規定申報登記案件共取締83件，示意圖。（新北市環保局提供）

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