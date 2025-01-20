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    不是合成！八卦山「大佛懸日」佛光乍現超震撼

    攝影師潘松岳今天在彰化市八卦山拍到「大佛懸日」的奇景，網友驚呼「美炸」。 （潘松岳提供）

    攝影師潘松岳今天在彰化市八卦山拍到「大佛懸日」的奇景，網友驚呼「美炸」。 （潘松岳提供）

    2025/01/20 11:51

    〔記者湯世名／彰化報導〕不是合成！攝影師潘松岳今天（20日）在彰化市八卦山拍到「大佛懸日」的奇景，將照片PO網分享引起熱烈迴響，網友驚呼「美炸」，還有人驚喜稱「讚嘆師傅」，讓大佛更顯莊嚴、安詳。潘松岳說，要拍到大佛懸日，正需要天時地利人和，才能造就這佛光乍現的美景。

    潘松岳說，今天清晨6點多，他就在彰化市扇形車庫停車場頂樓往八卦山大佛方向調整角度，準備拍攝「大佛懸日」；經過蹲點多時，天色要亮即將日出時，他找到了完美的角度，緊接著在橘紅色的大太陽日出，於接近7點上升到大佛後方時拍下照片，還以縮時攝影，拍下太陽從大佛後方往上竄升的影片。全部過程約40分鐘。

    他說，拍攝大佛懸日需要仔細尋找，他經過多次場勘，確認直線距離大佛1.2公里的扇形車庫停車場有最佳角度。其實這也要看運氣，設定好地點，就決定拍攝日期，昨天早上天色不佳，就不用出門；今天這張大佛懸日，正是時機配上好天氣，在天時地利人和都配合下，便造就出佛光乍現的美景。

    有網友說，大佛在燦爛的日出映照下顯得莊嚴、安詳柔和；還有人直呼太美了，簡直要「讚嘆師傅」。

    今天清晨彰化市八卦山「大佛懸日」，佛光乍現超震撼。 （潘松岳提供）

    今天清晨彰化市八卦山「大佛懸日」，佛光乍現超震撼。 （潘松岳提供）

    攝影師潘松岳今天在彰化市八卦山拍到「大佛懸日」的縮時攝影，網友直呼美炸。 （潘松岳提供）

    攝影師潘松岳今天在彰化市八卦山拍到「大佛懸日」的縮時攝影，網友直呼美炸。 （潘松岳提供）

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