學測數B考日光浴 台中考生：有「社會組限定」考題保優勢

大學學測數B登場，台中考生表示，有「社會組限定」考題保優勢。（記者蘇孟娟攝）

2025/01/20 12:05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學學測數B登場，台中考區學生指出，今年題目生活化， 且有3題是「社會組限定」考題，只有社會組學生學習的範圍，讓社會組學生相對有利，擁有答題優勢，整體多基本觀念應用，計算量少，少有陷阱刁難考生，感覺中間偏易。

台中一中陳姓考生指出，今年數B只要讀懂題目多能解題，且題目陷阱少，沒有刻意刁難考生，另也有生活應用題，手寫題考日光浴，計算後還可以根據生活經驗判斷算出來的時間範圍合不合理，像他第一次算出來的數據是太陽出現後20多小時，根本已不可能日光浴，趕緊檢查重算，整體比去年題目簡單、中間偏易。

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台中一中劉姓考生指出，今年數B題目文章不會太長，且題目敘述後輔以圖片協助考生讀題解答，跟往年題目要看過長篇文章找線索相較，比較容易答題，整體算簡單；且今年有出「社會組限定」的題目，包括圓錐曲線、消失線及經緯度的單元，均只列社會組數學課程範圍，雖只有3題，佔分可能差到2-3級分，讓社會組考生面對數學實力堅強竹自然組考生跨考數B競爭下，仍保有優勢。

台中一中賴姓同學也指出，今年題目多考觀念應用，計算量少，甚至多選題不少題目幾乎不必計算，只考觀念應用，只要觀念清楚就可以直接答題，題目有鑑別度。

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