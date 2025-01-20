拔拔麻麻快來！彰化推認養專案送6000元嫁妝再享終身免費疫苗

彰化縣推認養浪浪專案，活動主打「給我一個不離不棄的家」，強調認養代替購買，替流浪犬貓找到溫暖的家。（圖動防所提供）

2025/01/20 12:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕為推廣「認養不棄養」理念，彰化縣動物防疫所推出流浪犬貓免費認養活動，凡年滿18歲且無虐待或傷害動物等違反動保法紀錄的民眾，攜帶身分證即可至彰化縣流浪狗中途之家免費認養毛小孩，並可獲得價值近6000元的「嫁妝」，幫助新手飼主輕鬆上手。

活動主打「給我一個不離不棄的家」，強調認養代替購買，成功認養的犬貓可獲得防疫所準備的「嫁妝」，內容包含多價疫苗、狂犬病疫苗、寵物晶片登記及免費絕育服務。此外，還有牽繩、罐頭、碗、洗毛精等實用飼養用品，總價值約3900元，讓毛小孩回家即享完善照顧。

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彰化縣動物防疫所表示，近年來持續推廣認養活動，每年都有新的流浪犬貓等待溫暖的家，今年再加碼推出「寵物健康護照計畫」，終身免費，包含每年一次的多價混合疫苗、狂犬病疫苗及基礎血液檢查，價值約2800元，減輕飼主負擔，確保毛小孩健康。

彰化縣流浪狗中途之家位於芬園鄉大彰路一段875巷內，開放領養時間為週一至週四上午10點至12點，下午2點至4點。民眾可提前來電洽詢，或透過動防所官網了解更多資訊。

動防所呼籲民眾落實結紮與寵物登記，不棄養，共同打造友善的動物環境，讓每隻毛小孩都能擁有溫暖的家。

彰化縣動防所推認養不棄養，呼籲民眾落實結紮與寵物登記，不棄養，共同打造友善的動物環境，讓每隻毛小孩都能擁有溫暖的家。（記者張聰秋攝）

彰化縣推認養毛小孩專案，送市值6000元嫁妝再加碼享終身免費疫苗。（圖動防所提供）

犬貓經過飼主照顧後，可以成為家裡的新成員，帶來歡笑與活力。（圖動防所提供）

狗狗在飼主愛心呵護下，陪伴主人生活，成了家裡的開心果。（圖動防所提供）

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