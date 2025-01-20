東縣各鄉鎮市春節垃圾清運時間出爐 金峰鄉初二有收垃圾

台東縣各鄉鎮市春節期間垃圾清運時間表。（記者黃明堂翻攝）

2025/01/20 11:57

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府公告春節期間各鄉鎮市垃圾清運時間規劃，1/28除夕當天加班清運垃圾（金峰鄉及蘭嶼鄉停收），1/29（初一）至1/30（初二）停收2天（1/30金峰鄉公所出勤清運），1/31（初三）起陸續恢復清運（部分鄉鎮調休），縣府呼籲鄉親配合各鄉鎮市垃圾清運時間，妥善分類再將垃圾交付垃圾車清運。

縣府表示，今年春節連假長達9天，清潔人員不辭辛勞加班服務，確保連假期間垃圾不堆積，避免影響縣民生活環境，特別於1/28除夕當日，各鄉鎮市公所清潔隊員犧牲與家人團聚時間，為民服務加班，針對各清運路線加強清運，請民眾將家中垃圾妥善分類貯存，並配合公所垃圾清運時間，共同營造乾淨整潔的新年氛圍。

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在小年夜，全縣僅延平鄉不收垃圾，除夕有金峰鄉及蘭嶼鄉停收垃圾，大年初一全縣停收，初二則有金峰鄉收垃圾，初三在東河、長濱、太麻里及達仁鄉有收垃圾，初四有鹿野、海端、成功、東河、大武、綠島及蘭嶼收垃圾，初五台東市、卑南、延平、關山、池上有收垃圾。

縣環保局指出，年終大掃除時，除清理家戶環境、防範病媒蚊孳生外，也請民眾留意清除屋旁防火巷雜物及積水容器。若有廢棄大型家具清運需求，切勿私自將大型家具及廢棄物任意堆放、丟棄於道路上，應事先聯繫所在地清潔隊預約清運，以利年前安排，避免春節前垃圾量過度集中。

此外，廢棄行動電源、鋰電池及高壓氣瓶等危險物品，絕對不能隨意丟到一般垃圾車，遭受擠壓可能會引發爆炸、起火的情形發生，詳細回收步驟可至「台東縣環境保護局」FB粉絲專頁查看。

春節連續假期各鄉鎮市垃圾清運時間表，同步公告於縣政府、環保局官網及FB粉絲專頁，民眾可上網查詢或洽各鄉鎮市公所清潔隊。

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