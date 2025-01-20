竹市蛇年新春市集22日登場 為期12天邀市民逛舊城區買年貨吃美食

新竹市蛇年新春市集22日登場到2月2日，為期12天邀市民逛舊城區買年貨吃美食。（資料照）

2025/01/20 11:35

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市蛇年新春市集從22日到2月2日，為期12天在舊城商圈舉行，依過往年貨大街市集，活動範圍包括東門街、武昌街、復興路、東前路，營業時間為每日8點到晚上10點。邀迎市民相揪到舊城區歡慶蛇年到來，感受新年氛圍，相關管制時間與路段，也請市民配合，開心買年貨吃美食。

市府表示，2025農曆乙巳蛇年即將到來，蛇象徵著靈活、智慧、和韌性。今年「新春市集」熱鬧趣味又多元，且有破百攤的各式美食小吃及新春節氣商品攤位，且為刺激舊城區春節期間買氣，市府同步推出「消費滿額贈好禮」活動，民眾只要在活動區域店家消費累積發票或收據滿1000元，就可到市集服務台（華南銀行旁第4攤）兌換精美好禮一份。

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產發處補充，有關「消費滿額贈好禮」活動，只要在新春市集活動期間，在武昌街、東門街、復興路及東前街內店家消費累積達1000元以上，持當日店家開立的發票或收據，即可至服務台兌換精美好禮一份，每日限量發送，送完為止。

另新春市集22日登場，將從今天（20日）9時到2月3日6時進行道路管制，包括復興路（文昌街至東門街）、東門街（復興路至中山路）、東前街（東門街至中央路）、武昌街（西門街至文昌街）、北門街（東門街至中山路）實施管制封閉，全時段作為行人徒步區，禁止汽機車通行；1月22日至2月2日每日8時至22時，東門街（大同路至復興路）、東前街（大同路至東門街）、平和街（東門街至中山路）、中央路（大同路至東前街）、西門街（西大路至武昌街），僅供行人及機車通行，禁止汽車通行。

市府提醒，活動期間人潮眾多，請勿在公共場所吸菸，注意行走安全並照顧好身邊的孩童，建議多利用中山路、林森路及西大路等周邊替代道路通行，行經市集時請配合現場交通管制人員的指揮。

新竹市蛇年新春市集22日登場到2月2日，為期12天邀市民逛舊城區買年貨吃美食。（資料照）

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