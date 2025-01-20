高雄明首航3航線 加碼3條新航線上半年插旗

立委許智傑推高雄新十大航線，今搶先公布明首航3航線，加碼新3航線上半年插旗。（許智傑服務處提供）

2025/01/20 11:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民進黨立委許智傑推動高雄新十大航線，今搶先公布高雄明首航直飛3條新航線，包括北海道新千歲機場、泰國曼谷機場、日本沖繩機場等三地，並推動3條新航線，高雄直飛越南芽莊機場、韓國濟州機場、日本神戶機場等三地，將於今年上半年完成插旗。

民進黨立委許智傑推動高雄新十大航線，高雄直飛日本北海道、日本沖繩、日本熊本、日本成田（聯合航空）、日本神戶（爭取中）、日本仙台（爭取中）、韓國濟州（爭取中）、越南芽莊（爭取中）、泰國曼谷與泰國清邁，總計10條新航線。

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許智傑今搶先公布好消息，高雄明首航直飛3條新航線，包括北海道新千歲機場、泰國曼谷機場、日本沖繩機場等三地，象徵高雄串聯世界新里程碑；他再加碼另一個好消息，高雄上半年將有3條新航線插旗，包含越南芽莊機場、韓國濟州機場、日本神戶機場等三地。

許智傑說，其中許多航點都是全新航點，除了濟州、熊本是疫情停飛後復飛，其他都是高雄首度執飛航線，或由新航空公司營運，代表全世界看準高雄實力，未來不論商務、旅遊，高雄都極具實力，對於高雄邁向AI首都願景，將成為極大助力。

國人最愛東北亞日本與韓國航線，許智傑去年喊出要爭取10個日本航點，要讓南台灣跟日本更緊密串連，到日本各地區都更方便，很開心今年可望達成目標，包含北海道札幌、東北仙台（爭取中）、關東成田、大阪關西機場、關西神戶（爭取中）、九州福岡、九州熊本、沖繩、鄰近四國的岡山等地，並持續爭取北九州、東京羽田、高松等地。韓國目前有首爾金浦、仁川、釜山3個主要航點，未來濟州若加入航點會更完整，將持續爭取大邱、清州等直飛新航點。

旅遊平價的東南亞地區，也接連傳出新航點好消息，包含越南將累計5個直飛航點，台灣已經是入境越南旅客中第三多國家，未來前往河內、胡志明、富國島、峴港、芽莊（爭取中），規劃多點開口，旅遊更方便，許智傑也補充東南亞會持續爭取，越南大叻、泰國普吉、印尼雅加達、大馬檳城、菲律賓宿霧等地。

許智傑表示，光今年1月就有5條新航線加入高雄，今年總計將有超過10條新航線到高雄，高雄航班數將超越疫情前巔峰，高雄將展開「十全十美」新年新氣象，港都的風華將再現！他也預告未來高雄可能還會復飛兩岸航線，可見全世界都看好高雄發展，今年高雄新航線絕對會越來越多，與全世界的連結越來越緊密。

立委許智傑推高雄新十大航線。（許智傑服務處提供）

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