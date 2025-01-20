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    首頁　>　生活

    連3年現場揮毫幫村長好友謝票 中寮鄉親開心拿春聯

    方一成（右2）現場揮毫幫好友永芳村長曾盟富（右3）謝票，一謝就謝了3個年頭，書法同好張焜庭（左1）、黃雅琴（左2）暖心響應。（記者陳鳳麗攝）

    方一成（右2）現場揮毫幫好友永芳村長曾盟富（右3）謝票，一謝就謝了3個年頭，書法同好張焜庭（左1）、黃雅琴（左2）暖心響應。（記者陳鳳麗攝）

    2025/01/20 11:34

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中寮鄉永芳村人口少，無知名宮廟景點，少有外地人駐足，更不會有現場揮毫寫春聯活動，直到前年1月村長曾盟富2度當選村長，好友方一成兌現「當選就幫你現場揮毫謝票」承諾，且連寫3年，今年又號召2名好友參與，讓永芳村民不用到外地排隊索取春聯，村民已再預約「明年再來」。

    中寮鄉人口少老化嚴重，屬縣內偏僻鄉鎮，永芳村人口數近500人，現任村長曾盟富2022年12月25日就職，多年的好友方一成寫了一手的字，承諾曾盟富選上村長就到該村現場揮毫，幫他跟村民謝票，前年1月邀書法同好黃雅琴、張焜庭到永芳村現場揮毫，永芳村沒有辦過這類活動，當年就吸引很多村民來參加。

    由於連2年村民都請方一成等人「明年要再來謝票」，於是現場揮毫接連3個年頭舉辦。今年方一成、黃雅琴和張焜庭又到永芳村社區活動中心寫春聯，有的村民一來即主動表達想要什麼字句的春聯，有的還會指名方一成春聯寫字「要畫金色柿子哦！」

    村長曾盟富從彰化警界退休後返回家鄉定居並擔任村長，2022年2度出馬參選村長，他說，感謝老友帶書法好手來現場揮毫，自己除了打雜幫忙，就是煮一鍋熱熱的湯圓來讓村民和揮毫的好友暖暖胃。

    原是自由車教練的方一成，寫了一手好字，春節前應邀現場揮毫的活動多，但一定會留一天給永芳村，他說，看到永芳村民開心挑選春聯，就有「明年再來」的動力。

    永芳村民忙完農事或家事陸續到活動中心挑選喜歡的春聯，3位書法好手則不停地寫，讓村民可以開心把春聯帶回家。（記者陳鳳麗攝）

    永芳村民忙完農事或家事陸續到活動中心挑選喜歡的春聯，3位書法好手則不停地寫，讓村民可以開心把春聯帶回家。（記者陳鳳麗攝）

    村民看現坊揮毫、挑選春聯外，最期待的還有村長煮的湯圓。（記者陳鳳麗攝）

    村民看現坊揮毫、挑選春聯外，最期待的還有村長煮的湯圓。（記者陳鳳麗攝）

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