彰縣去年9件祭祀火災 消防局授春節燒金防火撇步

春節將屆，消防局連日來實施燒金防火撇步，避免燒金引燃火災。（消防局提供）

2025/01/20 10:51

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市延和街一棟5樓透天厝民宅2024年8月間發生火災，所幸消防員將受困的一家4口救出，經查是燒金紙後的餘燼引燃火勢。消防局指出，去年全縣共發生9件因祭祀燒金引起的火災，造成200多萬元財損，有鑑於農曆春節期間祭祀活動多，消防局也提供防火撇步，避免燒金引燃火災。

彰化縣消防局指出，首先燒金前需選擇合適空曠地點，並準備水瓶、水桶或滅火器做好準備。確認周圍可燃雜物都移除後，再使用專業金爐進行焚燒。過程中風速過大時，應停止燃燒並及時加蓋，以避免產生飛火波及周圍，且燒金過程中也應避免兒童靠近。應做到人離火熄的用火安全原則，結束時最好用水淋灑確認餘燼熄滅，不再復燃後才可離開現場。

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消防局也提醒，民眾如果不慎因燒金飛火造成延燒，應立即大聲呼喊：「失火了、失火了、失火了」，讓周遭的人知道火災發生的訊息，並撥打119通報。若火勢不大，在確保自身安全的前提下，先試著使用身邊水源或滅火器進行初期滅火，火勢若擴大請儘快離開現場。

或者隨著時代發展，響應環保倡議，燒金燃炮儀式也可改用以功代金、電子炮取代實火燃燒的方式來進行。拜拜不用火，杜絕一切發生火災的可能，以保障生命財產安全，順心迎蛇年。

農曆春節期間祭祀活動多，消防局連日來提供民眾防火撇步，避免燒金引燃火災。 （消防局提供）

農曆春節祭祀活動多，消防局提供民眾防火撇步，避免燒金引燃火災。 （消防局提供）

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