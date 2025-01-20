北台南家扶中心要頒519萬助750學子 今明攜手郵局義賣

北台南家扶中心預計頒發春季助學金約519萬，幫助750位弱勢學子安心向學，今、明兩日在台南7大郵局展開義賣活動。（記者王涵平攝）

2025/01/20 10:51

〔記者王涵平／台南報導〕北台南家扶中心預計頒發春季助學金約519萬，幫助750位弱勢學子安心向學，今、明兩日在台南7大郵局展開義賣活動，集小愛成大愛，有不少民眾前往跳蚤市場挖寶、順便做公益，也有專程到攤位捐款助學，支持家扶的教育脫貧行動。

義賣活動今日起在新營、白河、學甲、佳里、善化中山路、永康及歸仁等郵局同步展開，台南郵政總局企劃行銷科副科長陳秀美及新營經理李美嬌邀請大家來幫助兒少安心向學，勇敢追夢，翻轉貧窮世代。

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北台南家扶主任李桂平表示，推動助學希望工程已35年，至今協助超過5萬人次的兒少安心就學，優秀的自立青年紛紛在不同的領域嶄露頭角，第一屆受助的青年現已成為助學人，以愛傳愛。與郵局合辦的助學義賣活動已邁入第18年，由家扶受助大專青年學子協助，各界捐贈的義賣品琳瑯滿目，所得將全數作為弱勢兒少註冊金。

家扶統計，目前扶助經濟弱勢家庭約870戶1450名兒少，因受限家庭經濟，68.8%大專學子透過學貸減輕家庭負擔，53.3%大專生學子需要透過打工自籌生活費，家扶每學期透過義賣活動、竹筒零錢、發票募集等方式來籌措助學金，春季助學金預計總經費約519萬元，將協助270位高中職大專生及480名中小學生的弱勢學童持續就學。

北台南家扶中心預計頒發春季助學金約519萬，幫助750位弱勢學子安心向學，今、明兩日在台南7大郵局展開義賣活動。（記者王涵平攝）

北台南家扶中心預計頒發春季助學金約519萬，幫助750位弱勢學子安心向學，今、明兩日在台南7大郵局展開義賣活動。（記者王涵平攝）

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