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    捐發票換春聯 1/22來中區國稅局豐原分局

    林業及自然保育署台中分署與財政部中區國稅局豐原分局，將於22日舉辦「蛇來運轉」迎春揮毫捐發票換春聯及政令宣導活動。（林業署提供）

    林業及自然保育署台中分署與財政部中區國稅局豐原分局，將於22日舉辦「蛇來運轉」迎春揮毫捐發票換春聯及政令宣導活動。（林業署提供）

    2025/01/20 10:45

    〔記者歐素美／台中報導〕春節將屆！為迎接新的一年，林業及自然保育署台中分署與財政部中區國稅局豐原分局，將於22日上午9時至12時，聯手在中區國稅局豐原分局1樓大廳舉辦「蛇來運轉」迎春揮毫捐發票換春聯及政令宣導活動，讓民眾捐贈雲端或紙本發票以兌換春聯，迎接嘶嘶如意金蛇新年！

    林業保育署台中分署表示，這次首次攜手財政部中區國稅局豐原分局辦理捐發票換春聯活動，將邀請3位書法家現場揮毫，讓民眾在寒冷的農曆年前，以滿溢的愛心兌換火紅春聯，民眾捐贈雲端發票6張或今年1月份紙本發票12張，即可兌換七言春聯1組，捐贈雲端發票2張或今年1月份紙本發票4張，可兌換四言春聯或圓滿吉祥小春聯1張，數量有限，換完為止。

    林業保育署台中分署並將於當日在現場設置森林防火、無痕山林、國產材、反貪污等廉政暨政令宣導攤位，呼籲民眾農曆春節期間親近山林時要注意自身安全、愛護山林環境，並注意用火安全。

    另農曆春節，山櫻花盛開，林業保育署台中分署也邀請民眾於農曆年節到大雪山、八仙山與櫻花來場浪漫邂逅，以嶄新洗禮的身心開啟新的一年！

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