高雄國際機場今年1月多5條新航線 許智傑:全年逾10條「十全十美」

許智傑彙整高雄國際機場2025新航線。（許智傑服務處提供）

2025/01/20 10:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市立委許智傑今預告，明天1月21日、高雄國際機場將一口氣增加3條國際新航線，整個1月新增5條，全年有機會超過10條、代表十全十美。

全力衝刺新航線的許智傑說明，1月21日新航班包含新千歲、泰國曼谷、日本沖繩等三地，整個1月有５條航線加入高雄。

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他進一步提到，高雄上半年有3條新航線插旗，包含越南芽莊、韓國濟州、日本神戶等3地，今年總計將有超過10條新航線到高雄，代表高雄將展開「十全十美」的新年新氣象！

許智傑細數2025年將開闢的10條航線，包含日本北海道、日本沖繩、日本熊本、日本成田（聯合航空）、日本神戶（爭取中）、日本仙台（爭取中）、韓國濟州（爭取中）、越南芽莊（爭取中）、泰國曼谷與泰國清邁，比年初預期的7條還多。

他樂觀期待高雄航班數將超越疫情前巔峰，港都的風華將再現，其中許多航點都是全新的航點，除了濟州、熊本是疫情停飛後復飛，其他都是高雄首度執飛的航線或由新航空公司營運，代表全世界看準高雄的實力，未來不論商務、旅遊，高雄都極具實力，對於高雄邁向AI首都的願景，將是大大的助力。

針對國人最愛的日本與韓國航線，許智傑去年喊出要爭取10個日本航點，要讓南台灣跟日本更緊密串連，到日本各地區都更方便，很開心今年可望達成目標，包含北海道札幌、東北仙台（爭取中）、關東成田、大阪關西機場、關西神戶（爭取中）、九州福岡、九州熊本、沖繩、鄰近四國的岡山等地，還有持續在爭取的北九州、東京羽田、高松等地。

韓國目前有首爾金浦、仁川、釜山３個主要航點，未來濟州若加入航點會更完整，未來會持續爭取大邱、清州等直飛新航點。

高雄國際機場今年可望增加十條以上新航線。（記者王榮祥攝）

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