墾丁大街人行環境新風貌完工，農曆春節假期不再人車爭道。（記者蔡宗憲攝）

2025/01/20 10:34

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區去年受到大量負面訊息抨擊，屏縣府陸續展開多項改善策略，其中為了給墾丁大街更好的人行空間，規劃墾丁大街內標線型人行道，昨天完成大部分的施工，農曆春節假期觀光客不再出現人車爭道險況，後續恆春鎮公所也將擬定完善的攤販自治條例。

墾丁大街是遊客晚間必逛的景點之一，每逢假日或旅遊旺季常因人潮密集而須實施交通管制措施，縮減車道或管制車輛通行，現況道路兩側無法提供完善人行與臨時停車空間，最外側車道常因裝卸貨與遊客消費行為被占用，夜間設攤後，遊客僅能行走於最外側車道，與車輛爭道，影響行車安全且降低觀光遊憩品質。

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屏東警方調查，墾丁大街根據暑期人流調查，夜間人流量高達2萬至3萬人次，平日尖峰單方向可達3200人次，假日則超過4600人次，但現有道路配置為雙向4車道，2側僅設有水溝、電箱及燈桿等設施空間，未設有可供行人通行空間，形成顯著的行人安全隱患。

屏縣府表示，這次完工的1.5公里標線型人行道以及車道鋪面改善、號誌等工程，明顯的綠色標線型人行道，晚間區隔遊客及車輛逛街更安心，目前已經完成夏都飯店至墾丁青年活動中心的人行環境改善，年後進行墾丁青年活動中心至福華飯店段的人行道在農曆年後施作，在四月「台灣祭」活動，為墾丁大街帶來不一樣的面貌。

至於外界關心的攤販擺設問題，恆春鎮公所及鎮代會強調，已經在研擬攤販自治條例，包括攤位數量、二房東佔用公地擺攤及收費不一等問題，未來條例實施後都會有改善，也有助於墾丁大街整體消費形象的改變。

農曆春節假期間，墾丁大街1月29日（初一）至2月1日（初四），每日18時至22時，於墾丁大街實施「人車分流管制」；台26線南下車輛於墾丁牌樓前右轉行駛大灣路至墾丁青年活動中心右轉接台26線繼續南下；北上車輛則由墾丁青年活動中心前路口左轉大灣路至墾丁牌樓左轉接台26線繼續往北；墾丁大街南北2端封閉為行人徒步區，禁止車輛進入墾丁大街。

墾丁大街人行環境新風貌完工，農曆春節假期不再人車爭道。（記者蔡宗憲攝）

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