澎湖北辰市場點燈 濃濃年味滿滿人潮

馬公市公所北辰市場點燈，市長及主席、代表們齊聚一堂。（記者劉禹慶攝）

2025/01/20 09:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕隨著農曆新年的腳步漸近，澎湖最大南北貨集散地北辰市場，一年一度的點燈祈福活動今（20）日上午熱鬧登場，大紅燈籠高掛，喜氣洋洋迎接春節的到來。馬公市長黃健忠、馬公市民代表會主席歐銀花、市民代表黃旭輝、薛淑娟，以及市政團隊各課室隊所主管共同出席，與市民攜手分享新春祝福，為市場增添節日氛圍，也展現馬公市傳統市場的活力與魅力。

馬公市長黃健忠表示，北辰市場是馬公市重要的生活場域，不僅承載著市民的年節記憶，更是地方經濟與文化的象徵。同時也是澎湖重要的南北貨集散地，每逢春節期間人潮滾滾。馬公市公所希望透過點燈活動，市場在增添節慶氛圍的同時，也能吸引更多人潮前來採買年貨，帶動商機，進一步彰顯市場的文化價值與經濟活力。

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市場管理所所長呂建億提到，今年特別在交通與環境衛生方面做足準備，市場周邊實施交通管制，禁止汽機車進入巷道，提供市民安全舒適的購物空間。同時，農曆初一將進行全面消毒，確保市場環境的清潔與安全，讓市民能安心採購、開心過年。

活動現場喜氣洋洋，燈光與裝飾交織出濃厚的節慶氛圍，吸引眾多市民駐足拍照、感受過年的溫暖。市公所表示，未來將持續以創新方式結合地方文化與經濟需求，讓北辰市場成為春節期間市民生活的重要場域，不僅點亮節慶，也點亮馬公市的幸福與繁榮。

馬公市長黃健忠分發紅包，與市民分享過年喜氣。（記者劉禹慶攝）

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