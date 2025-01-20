蛇年行大運！ATM有蛇？郵局、警消「蛇」麼都沒看到

新竹縣新埔中正郵局的自動提款機上有蛇的影片引起話題，有人自稱2年前拍下這段影片，但相關單位和周邊店家都說完全不知情。（取自臉書社團「報廢公社」）

2025/01/20 09:56

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ATM巨蛇鑽出畫面曝光 網驚「真的蛇出來」

〔記者黃美珠／新竹報導〕蛇年將到，不少人提領現款準備過年，不料近日網路上卻流傳一段有大蛇盤據自動提款機的驚悚影片，疑似是新竹縣新埔鎮中正郵局在路邊的ATM，只見畫慢中大蛇緩緩攀爬蠕動，讓人驚訝傻眼，也引起當地居民議論、疑慮，但影片何時拍攝？是否故意設計畫面？都像羅生門一樣讓人傻眼。

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新埔警分局新埔派出所、新竹縣消防局新埔消防分隊都沒有接獲報案，有網友指稱這段清晨拍攝的影片應該是2年前，但新埔中正郵局、周邊店家都說沒聽過，附近也沒人養蛇，大家一頭霧水，卻讓平靜的小鎮多了許多「大家來找蛇」的話題。

新埔消防分隊表示，從去年12月到現在，在新埔中正郵局相關區域並沒有捕蛇的案件。新埔警分局新埔派出所也表示並無這類的報案。

新竹郵局局長吳進益受訪說，他們所轄的新竹縣、市各郵局，經清查後也沒有相關的通報。

新埔中正郵局經理說，有網友在臉書社團「新埔人」中自稱，那是2年前某日清晨他所拍的，其餘並未多說。然而2年前他們並沒有任何有關「蛇出沒ATM」的訊息或通知，也是近日看到影片才知曉。

咖啡店就在新埔中正郵局對面的張先生說，他們這邊從沒有聽過有人養蛇，前述ATM有蛇攀爬的畫面出來也是近日才看到，他和家人也很驚訝，還以為是最近幾天拍到的。

附近其他居民說，大家最初也以為是這幾天拍到的影片，但後來聽人說是2年前的影片趁蛇年將至才放上來搏版面，而這條蛇「聽說」從提款機掉下來後跑進去旁邊的餐廳，業者還請消防隊來抓。

但是被指有蛇的餐廳闆娘黃小姐否認，她說10年前、他們餐廳還在中正郵局旁時是曾有錦蛇侵入，但逕自將之驅離，並沒有報119抓蛇，跟傳聞拍於2年前的影片時間點不對。2年前，他們的餐廳已經歇業另謀他處經營中，並沒有錦蛇入侵的狀況。

新埔鎮四座里里長劉士相說，他一開始看到影片直覺就是騙人的，因為現在太冷不會有蛇出沒。剛開始沒細看還以為是他家斜對面50公尺遠的新埔郵局提款機，他當下就說「那就更不可能發生」，因為左鄰右舍沒人養蛇，他也沒聽里民說有蛇爬在提款機上。

這起駭人的網路影片，上週四前後在臉書多個社團被貼出分享，並寫上「蛇年行大運」而引起矚目。影片中一條巨蛇在ATM上扭曲攀爬，蛇身還進入鈔票出口，蛇頭不斷往上竄，不時吐舌，最後整隻掉落在地板上。

許多網友熱議，多名網友猜是「黑眉錦蛇」、「黑美眉」、「台灣的原生種大姊」，也有許多網友應景的說「遇蛇則發」、「見蛇大吉」，還有人表示「羨慕」、「你要發財了」、「過去問牠領多少？」、「這年頭的蛇都會無卡交易」。

有網友根據影片提款機所在的環境和編號，扒出畫面中的ATM是在新竹縣新埔鎮中正路、農會對面的中正郵局，但郵局經理說，他們也是看到這影片後才知道有這件事，何時發生？誰拍的？是真？是假？他們也無法斷言。

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