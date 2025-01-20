輻冷發威！台北11度創入冬新低溫 今至週四回暖適合大掃除

白天陽光露臉，各地氣溫明顯回升，高溫普遍都在20度以上，週四前進一步回溫，是近期相對較溫暖的一段時間。（資料照）

2025/01/20 09:55

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到強烈大陸冷氣團影響，整體環境水氣偏少，今（20日）晨有非常明顯的輻射冷卻效應，苗栗三灣只有5.9度，台北最低溫11度創入冬新低溫，白天陽光露臉，各地氣溫明顯回升，高溫普遍都在20度以上，週四（23日）前進一步回溫，是近期相對較溫暖的一段時間。

天氣風險公司分析師歐宗學指出，今白天氣溫會明顯回升，各地高溫普遍都在20度以上，中南部可達22-24度，有顯著的日夜溫差；明天這波強烈冷氣團就會有減弱趨勢，白天高溫則會比今天再高1-2度，水氣有機會再更少一些，除了東部地區及山區附近仍有稍多雲量以外，各地普遍都是晴時多雲、降雨機率低，不過晨間依然會有明顯的低溫，提醒民眾早起出門還是要注意。

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但由於水氣偏少，這波強烈冷氣團所帶來的東北季風將挾帶境外污染移入，今、明兩天西半部各地的空氣品質都有轉差趨勢，預估今天下半天起到明天一整天影響最顯著，敏感族群的民眾別忘了留意空氣品質變化。

週三到週四冷氣團減弱，但受到中高層雲系發展通過影響，各地雲量增多，可能會有時陰時晴的變化出現，局部地區也偶爾會有短暫雨，預估在各地山區、南部、東部地區會比較容易發生。氣溫方面，各地都會進一步回溫，白天高溫普遍可達22-24度，南部可達25-26度。而偏多的雲量也不利夜間的輻射冷卻降溫，晨間低溫也會回升，是近期相對較溫暖的一段時間。

週五（24日）會有新一波東北季風南下，下半天到晚間逐漸明顯，北部、東半部天氣轉多雲或陰並有局部短暫雨，週末期間大致延續著相似的天氣型態，氣溫會稍微降低但暫時還沒有明顯的冷空氣南下。

至於民眾關心的春節連假天氣，初步預估大致是典型的東北季風環境，也就是北東偏濕、中南部偏乾。氣溫方面則是要特別注意，目前來看會有強冷空氣南下機會，且影響時間長，從下週一小年夜開始一直到下週四的年初二都是比較低溫的環境，雖然目前對於確切的低溫程度以及時間仍無法確定、還有變動機會，可以持續觀察。

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