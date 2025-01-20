竹市「新春市集」1/22登場 交通管制措施一次看

歡慶蛇年賀新春！竹市「新春市集」1/22熱鬧登場。（市府提供）

2025/01/20 09:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府「新春市集」將於22日至2月2日，為期12天在舊城商圈熱鬧登場，活動範圍包括東門街、武昌街、復興路、東前路，營業時間為每日8時至22時，市府歡迎各界相揪來舊城區歡慶蛇年到來，感受歡樂的新年氛圍，共度充滿喜悅與祥和的蛇年春節。

市府表示，今年「新春市集」熱鬧趣味又多元，現場將有破百攤的各式美食小吃及新春節氣商品攤位，為刺激舊城區春節期間買氣，市府同步推出「消費滿額贈好禮」活動，民眾只要於活動區域店家消費累積發票或收據滿1000元，即可到市集服務台（華南銀行旁第4攤）兌換精美好禮一份，歡迎大家一起來走春、吃美食、賀新年。

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市府說明，「新春市集」將於1月22日登場，20日9時至2月3日6時進行道路管制，包括復興路（文昌街至東門街）、東門街（復興路至中山路）、東前街（東門街至中央路）、武昌街（西門街至文昌街）、北門街（東門街至中山路）實施管制封閉，全時段作為行人徒步區，禁止汽機車通行；22日至2月2日每日8時至22時，東門街（大同路至復興路）、東前街（大同路至東門街）、平和街（東門街至中山路）、中央路（大同路至東前街）、西門街（西大路至武昌街），僅供行人及機車通行，禁止汽車通行。

市府提醒，活動期間人潮眾多，請勿在公共場所吸菸，注意行走安全並照顧好身邊的孩童，垃圾請妥善丟置於指定地點。建議市民多利用中山路、林森路及西大路等周邊替代道路通行，行經市集時請配合現場交通管制人員的指揮，遵循指示牌引導。

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