櫻花開了！嘉義縣3地河津櫻進入最佳觀賞期

阿里山鄉公所旁迷糊步道的河津櫻綻放。（記者蔡宗勳攝）

2025/01/20 09:15

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕受惠連日的好天氣，嘉義縣大阿里山區的河津櫻、緋寒櫻已經進入最佳觀賞期，觀賞重點的河津櫻，包括阿里山鄉公所旁迷糊步道、竹崎鄉奮起湖中和國小、梅山鄉太和樟樹湖都已花開5成以上，滿樹粉紅色花序相當漂亮，吸引不少遊客上山賞花拍照，宣示今年阿里山櫻花前線的河津櫻開跑了。

阿里山鄉前代表會主席葉秋源指出，迷糊步道種植多種櫻花，率先登場的是又稱為緋寒櫻的台灣山櫻花與河津櫻，疑受到去年極端氣候的影響，緋寒櫻的花況不一，有些已花開7成以上，有些還靜悄悄，不過河津櫻已花開6、7成，進入最佳觀賞期，到這裡可以一次欣賞到河津櫻、緋寒櫻不一樣的美麗風情。

請繼續往下閱讀...

「阿里山達人」黃源明表示，櫻花盛開需要高溫日照的催化，以目前氣象資訊保守預測，農曆春節假期應該是河津櫻盛開推薦時段，只是人潮增多，賞花宜事先規畫交通動線。

黃源明進一步說，目前河津櫻花況以奮起湖中和國小最好，已綻開 7成以下，櫻花樹旁的杜鵑花也怒放中，相互輝映美不勝收；以往河津櫻觀賞熱區的樟樹湖「櫻穀王」與「櫻后」，前者疑因受到去年極端氣候影響，去年12月初曾經小開了一波，亂了序後目前只開約5成，不過一旁的梅花盛開中，紅白輝映相當漂亮，古厝「櫻后」花開約7成，遊客競相拍照，直呼「真的太美了」。

竹崎鄉奮起湖中和國小的河津櫻花況最好。（記者蔡宗勳攝）

阿里山鄉公所旁迷糊步道河津櫻花況相當美麗。（記者蔡宗勳攝）

阿里山鄉公所旁迷糊步道河津櫻花況已進入最佳觀賞期。（記者蔡宗勳攝）

阿里山鄉公所旁迷糊步道的緋寒櫻。（記者蔡宗勳攝）

竹崎鄉奮起湖中和國小的河津櫻與杜鵑花（右下）相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣梅山鄉太和樟樹湖的古厝「櫻后」。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣梅山鄉太和樟樹湖的古厝「櫻后」，人氣很旺。（記者蔡宗勳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法