南投3大景點春節易塞車 這樣走免踩雷

南投縣紫南宮為春節熱門參拜廟宇，民眾春節期間前往參拜，應事見規劃好行程，避開車潮。（資料照，記者張協昇攝）

2025/01/20 08:36

〔記者張協昇／南投報導〕9天春節連假即將展開，公路局公布南投縣省道公路易壅塞監控路段，包括清境農場、合歡山、日月潭及紫南宮等知名旅遊走春景點聯外道路，提醒用路人避開壅塞時段，並配合周邊道路交管疏運措施，避免飽受塞車之苦，壞了遊興。

公路局中區養護工程分局表示，今年春節連續假期自1月25日（星期六）起至2月2日（星期日）共計9天，南投縣清境農場、合歡山及日月潭兩大旅遊軸線預估將吸引眾多民眾前往觀光遊憩，其中台14甲線清境及合歡山路段，連假期間每日9時至下午3時易壅塞，用路人如當天往來清境，建議提前於早上9點以前抵達，過夜入住旅宿者，可於下午3時以後進入，以避開塞車時段。

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特別提醒欲前往清境地區及合歡山遊玩民眾，因當地停車空間有限，加上高山易有降雪及路面結冰狀況，台14甲線翠峰至大禹嶺（18~41k）將視情況預警性封閉道路，民眾上山前務必先查詢路況，加強保暖與審慎評估身體狀況再前往。

至於日月潭風景區，連假期間周邊道路台21線每日上午10時至下午4時容易壅塞，當天往返遊客建議可提前於早上10點前抵達，過夜入住旅宿者可於下午4時以後進入。尤其若從台21線埔里前往日月潭（北往南），因日月潭水社路段車流多時易回堵，民眾可於台21線九龍路口左轉台21甲線往伊達邵方向環潭遊憩，避開車潮。

此外，紫南宮為春節熱門參拜廟宇，預估台3線及台3丙線紫南宮路段自1月29日（初一）至2月2日（初五）上午11時至下午18時易壅塞，用路人從國道3號南下，可由名間交流道左轉台3線再往南經名竹大橋，依紫南宮指示標誌由台3線224k+800與消訓中心路口左轉進入停車場（台3線南下設「紫南宮請靠左；往竹山鎮請靠右」指示標誌）。

若是從國道3號北上，可由竹山交流道左轉台3線再往北，北上時行經台3丙線（集山路口）請勿右轉進入，改左轉行駛台3線（南雲路），台3線南雲路北上則設置「往紫南宮車輛請行駛外側車道」指示標誌，於台3線消訓中心路口右轉進入紫南宮。

公路局呼籲用路人行經上述路段，可隨時注意路側資訊可變標誌，也可至省道即時交通資訊網、幸福公路APP查詢路況，或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。

春節期間民眾前往南投紫南宮參拜行車動線。（公路局提供）

日月潭每年春節均湧入大批遊客，當天往返遊客建議早上10點前抵達。（記者張協昇攝）

南投清境地區擁有壯闊優美的高山景觀，春節期間民眾若當天往返，建議提前於早上9點以前抵達。（記者張協昇攝）

合歡山是國際知名的高山旅遊勝地，惟春節期間恐下雪或路面結冰，民眾前往走春務必注意保暖及身體狀況，並事先查詢交通管制措施。（記者張協昇攝）

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