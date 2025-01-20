紀念教授廖述宗熱愛台灣 NATPA創建青年研究獎

北美洲台灣人教授協會（NATPA）從今（2025）年元旦起，將以「NATPA廖述宗教授紀念講座」方式延續紀念活動，另也自今年起創建「NATPA青年研究獎」。 （取自NATPA官網）

2025/01/20 08:34

〔記者林曉雲／台北報導〕為感念2014年7月去世的教授廖述宗貢獻，北美洲台灣人教授協會（NATPA）成立「廖述宗教授紀念獎」與「廖述宗教授研究獎金」來紀念一身奉獻台灣的NATPA創會會長，從今（2025）年1月1日起，將以「NATPA廖述宗教授紀念講座」方式，於每年年會或適當時機來繼續延續紀念活動，另也自今年起創建「NATPA青年研究獎」，每年補助1至4名研究者或研究團隊，每個研究計畫補助上限為美金2500元。

NATPA會長葉耀元說明，「紀念獎」是由博士顏永財及其妻子莊和子捐款成立，「研究獎金」則是廖述宗在生前捐給NATPA，他過世後NATPA會員及家屬朋友等也集資捐贈，藉由「紀念獎」與「研究獎金」肯定獎勵對於台灣的人文、科技、社會或政治有卓越貢獻的個人、團隊或團體，以紀念廖述宗對台灣的熱愛與奉獻，並延續其於1980年創立NATPA回饋台灣社會的精神，該「紀念獎」與「研究獎金」基金，從2015年開始到2024年截止，已按計劃舉辦10年，也完成了紀念宗旨和目的。

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為傳承NATPA成立的宗旨和延續廖述宗的精神，理事會決議，今年起以「NATPA廖述宗教授紀念講座」方式，於每年年會或適當時機來繼續延續紀念活動，新設立的「NATPA廖述宗教授紀念講座」委員會，由最近一任的卸任會長加上該屆理事共10人策劃，「紀念講座」宗旨與目標是延續「紀念獎」與「研究獎金」的精神和意義，每年邀請數名對台灣有卓越貢獻的海內外台灣人，來年會「廖教授紀念講座」或適宜時間來做個人專題演講或論壇講者，被邀請者須有維護台灣主權、追求社會公義、發揚台灣文化、捍衛民主人權、或致力於台灣永續發展的具體作為與紀錄，足以彰顯台灣人精神，作為社會典範，每年得獎者將在NATPA年會前公布。

此外，自今年開始創建「NATPA青年研究獎」，獎勵年輕研究者進行台灣相關研究，幫助台灣在國際舞台上發光發熱，增進台灣國際能見度，預計每年補助1至4名研究者（或研究團隊），每個研究計畫補助上限為美金2500元，主要申請人需為在學的碩士或博士生，或取得最高學歷未滿10年，申請截止日期為美國中部時間2025年3月31日。

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