合歡山下雪值勤警「嗨比愛心」 破萬網友笑喊好可愛

臉書粉專「中橫路況交通資訊站」分享一張照片，只見多名員警在合歡山上一起比出大大的愛心，逗趣的舉動獲得大批網友按讚，並笑喊「好口愛喔」、「感受到警察們的愛」。（圖擷自臉書）

2025/01/20 08:46

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日冷氣團接連來襲，加上溼氣配合，高山陸續出現降雪，臉書粉專「中橫路況交通資訊站」昨也分享一張照片，只見多名員警在合歡山上一起比出大大的愛心，逗趣的舉動獲得大批網友按讚，並笑喊「好口愛喔」、「感受到警察們的愛」。

臉書粉專「中橫路況交通資訊站」昨發文分享一張，多名員警在雪地上合照的逗趣畫面，在PO文中小編指出「這次我也不知道 …到底是怎麼一回事 …莫名其妙按下快門後 …照片就變成這個樣子惹 …」、「順便澄清…雖然沒有像上次用柔情攻勢引誘…瞬間驚慌失措嘗試突圍失敗的我…因優勢警力只好勉為其難的幫忙拍照一下…」，小編也註記「感謝冒著低溫守護用路人安全的你們」。

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該文發出後引發許多網友大讚，截至今上午8點半已有超過1.3萬人按讚，在發文底下網友也紛紛留言「好口愛喔」、「挾罰單以令拍照嗎XD」、「辛苦的警察杯杯! 這樣好可愛」、「好可愛的警員」、「有您們守護真好」、「辛苦了，謝謝你們」等。

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