為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    學測第3天考數B、社會 進試場手機須完全關機

    114年大學學測18日至20日舉行3天，圖為台北市建國中學考場的考生。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    114年大學學測18日至20日舉行3天，圖為台北市建國中學考場的考生。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    2025/01/20 08:12

    〔中央社〕114學年學科能力測驗今天舉行第3天考試，考數學B、社會。大考中心提醒，考生進試場就座前，應確認鐘錶的鬧鈴功能已關閉，放在臨時置物區的手機應完全關機

    114學年學科能力測驗訂於1月18日至20日舉行，學測共有6考科，考生可自由選考，今天第3天考數學B、社會。

    大學入學考試中心表示，具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能的物品（如手機、智慧型眼鏡、智慧型手錶、智慧型手環等）、計算機、 電子辭典等不可攜帶入座；考生進試場就座前，應確認鐘錶的鬧鈴功能已關閉，放臨時置物區的手機應完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能）。

    歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本，大考中心請考生務必攜帶有效證件正本（身分證、有照片的健保卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等其中之一）應試，有效證件不含學生證，健保卡需有照片才是有效證件。

    大考中心提到，考生可因應天氣狀況，適時調整衣物並注意保暖，如穿戴連帽衣服，或使用耳塞、口罩、手套、圍巾、非電子式傳統型暖暖包等，但須配合監試人員檢查，以進試場後不影響辨識面貌為原則。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播