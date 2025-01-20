今大寒髒氣、寒氣同時報到 小年夜氣溫驟降 除夕初一極寒冷

氣象專家指出，下週日又將有「強冷空氣」開始南下，預估下週部分平地將降至10度以下，且除夕、年初一低溫影響的範圍最大。（資料照）

2025/01/20 07:45

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天是24節氣的大寒，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天各地偏冷，由於東北風挾帶境外污染物影響台灣，局部地區可能達到「紅色警示」等級，氣象專家也形容「大寒日，寒氣、髒氣同時報到！」氣象專家也指出，本週由於冷空氣減弱，氣溫逐日回升，但早晚因輻射冷卻影響，部分平地仍有10度左右的低溫。且下週日又將有「強冷空氣」開始南下，預估下週部分平地將降至10度以下，且除夕、年初一低溫影響的範圍最大。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天各地大都晴朗，只有東半部偶有局部短暫雨的機率，由於冷空氣減弱，氣溫逐日回升，白天漸趨舒適、早晚冷、日夜溫差大。不過明晨受輻射冷卻影響，部分平地仍有10度左右的低溫。

請繼續往下閱讀...

吳德榮指出，週三至週五由於結構鬆散的中層雲系、從南方向北移動，各地雲量略增，近山區偶有局部、少量降雨的機率，白天舒適、早晚涼。至於週六、下週日東北風略增強，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮表示，根據最新歐洲模擬顯示，春節前後的「強冷空氣」略調弱、但影響時間拉長，與原先極端乾冷、影響時間短的天氣型態有所不同。預估下週日晚間「強冷空氣」開始南下，下週一（小年夜）氣溫驟降，當晚北台部分平地將降至10度以下，下週二、三（除夕、年初一）受「強冷空氣」影響，低溫影響的範圍最大；迎風面都是濕冷的天氣。雖然強度已略調弱，但仍以「強烈大陸冷氣團」的機率高，是否會出現首波「寒流」，應持續密切觀察。

今天是24節氣的大寒，台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，一年中，當太陽經過黃經300度，天氣酷寒，通常會是一年中最冷的時日，是為「大寒」節氣。他也引用氣象諺語「大寒不寒，人馬不安」指出，在天寒地凍下，害蟲或凍死或蟄伏；若是大寒不寒，害蟲未死或未伏，則人畜必有災殃。「顯見氣候的規律週期對於生物的生活與生命，影響甚鉅」。

「林老師氣象站」指出，今、明2天受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，環境風場為東北風，且東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，中南部適位於下風處，污染物容易累積，雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級；明日，局部地區短時間還可能達到「紅色警示」等級。對此「林老師氣象站」也形容「大寒日，寒氣、髒氣同時報到！」

今天是24節氣的大寒，「林老師氣象站」指出，今、明2天環境風場為東北風，且東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，中南部適位於下風處，污染物容易累積，「林老師氣象站」也形容「大寒日，寒氣、髒氣同時報到！」（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法