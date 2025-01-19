「鳳山光之季」16社區活力秀 勁歌熱舞超養眼

鳳山區北門里演出。（市府提供）

2025/01/19 23:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市「鳳山光之季」今由鳳山16個社區表演歌舞、戲劇等，鳳山區長吳茂樹與鳳山17名里長登台，大跳洗腦神曲《阿帕次》等，勁歌熱舞活力十足，場面熱鬧滾滾。

鳳山燈會開幕第二天，鳳山區公所為迎接農曆春節到來，今天上午於大東濕地公園舉辦春聯揮毫墨寶賀歲活動，邀請高雄市創意台灣文化協會王錦成等7人現場揮毫。

請繼續往下閱讀...

由區長吳茂樹寫下「龍飛迎新歲、鳳舞福百祥」新春祝福，揭開春聯揮毫活動序幕，民眾排隊免費索取喜愛春聯，現場規劃手寫春聯體驗區，不少民眾動手寫春聯，場面逗趣十足。

「鳳山舞告讚」接力下午登場，北門里、文山里等16個社區團體粉墨登場，演出歌舞、戲劇和傳統民俗藝術，展現豐富文化創意；金曲歌后黃妃演唱千萬神曲《追追追》。

鳳山區長吳茂樹與17名里長如誠智里長黃桂花、忠孝里長蔡美雪等人，連立委許智傑、議員李雅靜、陳慧文也「撩下去」，一起頭戴粉紅色蝴蝶結，大跳洗腦神曲《阿帕次》、《心花開》等歌曲，展現熱情活力。

鳳山區長吳茂樹表示，鳳山光之季促進社區發展，首先激發意見領袖活力，這次燈會鳳山區里長聯誼會是協辦單位，在會長趙志成、總幹事李滋宏號召下，許多里長跳舞踴躍，16個社區也組隊參加，一同參與鳳山盛事，展現社區熱情與參與。

吳茂樹指出，鳳山光之季不僅是高雄文化盛事，更是一場結合藝術、社區活力與新春慶祝的盛會，燈會展演至2月12日止，歡迎民眾共襄盛舉，感受光影嘉年華，分享歡樂與祝福。

「鳳山光之季」區長吳茂樹率領17名里長勁歌熱舞。（市府提供）

「鳳山光之季」區長吳茂樹與鳳山里長聯誼會合照。（市府提供）

鳳山區公所今舉辦春聯揮毫活動，區長吳茂樹（右）起筆揭開序幕。（市府提供）

鳳山區公所今舉辦春聯揮毫墨寶賀歲活動，高雄市創意台灣文化協會現場揮毫送春聯。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法