不只墾丁大街！東琉碼頭整條大翻新 兩側都設人行道

東琉碼頭朝隆路是屏東交通熱點，現在除碼頭側，對面也畫出明碼的人行道，剛啟用就形成更佳友善的人本環境。（記者陳彥廷攝）

2025/01/19 23:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府接手觀光人潮熱點的墾丁大街管理，現正劃設人行道中，另一縣內交通熱點東港東琉碼頭，東港鎮公所提案經核定後，現也在淡季週末施工，本週末已見雛型，預計春節前將可以更友善行人的新面貌面世。

東港朝隆路因東琉碼頭的人潮如織而成為人車熱點，違停、人車爭道的情形屢見不鮮，加上停車空間不足，長久以來都是地方交通混亂處，東港鎮公所盼從人本環境著手，進而解決亂象，並設置行人庇護島，讓人潮可以更安全的通過大型路口。

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東港鎮在去年有數個路口被劃入交通部「危險路口」，因此屏東縣政府進行規劃，包括鎮公所在朝隆路的改善，鎮內還有縣府於中山路及中正路口及中山路及光復路等處。東港鎮公所指出，目前朝隆路正進行標線劃設當中，最重要的就是標線式人行道，並以「停車彎」、「停車帶」的模式，讓車輛停在人行道外側，除了停車外，還有多一層保護行人的效果。預計本週大部分綠底人行道就會劃設完成。

東港警方則指出，朝隆路已經啟動違停及車不讓人等等的科技執法，只要違停超過3分鐘，就會進行開罰，但除了系統取締，還會再以人工進行核查，科技執法難免會有陣痛期，但在事前都已進行長達數個月的試營運及宣導，希望將衝擊減到最少，如今有了更新的人行措施，施行起來就會更加明確，呼籲用路人配合，也會針對年節的車潮進行疏導。

東港鎮公所強調，透過人行道及停車帶，讓東港觀光門面的東琉碼頭的街容更加整齊，也提昇整體觀光型象，受影響的店家認為整齊畫一及人本環境是未來趨勢，都相當配合，因為有優質的人行環境進一步會帶入好的消費環境，也請用路人注意當地的標線改變。

東琉碼頭朝隆路是屏東交通熱點，現在除碼頭側，對面也畫出明碼的人行道，剛啟用就形成更佳友善的人本環境。（記者陳彥廷攝）

東琉碼頭朝隆路是屏東交通熱點，現在除碼頭側，對面也畫出明碼的人行道，剛啟用就形成更佳友善的人本環境。（記者陳彥廷攝）

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