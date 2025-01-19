桃園「最夯景點」老街溪畔出現死魚 原因揭曉

桃園市最夯景點老街溪畔出現零星死魚，市府水務局委外廠商沿線打撈。（桃市府提供）

2025/01/19 23:15

〔記者李容萍／桃園報導〕交通部觀光署公布去年桃園景點觀光人潮數據，去年新入列的「中壢老街溪步道」以超過1000萬人次拿下冠軍，意即沿線每天平約有2、3萬人在此活動。不過，有平鎮、中壢兩地居民卻表示，近日在住家附近老街溪畔步道散步時，看到水質有嚴重惡化現象，且有市府水務局委外廠商雇工漫步在伯公潭橋至新富橋間的溪中撿死魚，居民好奇詢問「怎麼哪麼多死魚？」結果對方回說「上次撿更多達1萬多尾」。

桃園市議員王珮毓、黃崇真今（19）日得知遊憩人氣第1名的老街溪畔出現許多死魚，認為環保公害零容忍，要求市府環保局到場稽查，以釐清上游是否有汚染源。

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對此，水務局表示，水務局委外廠商是於今日進行老街溪巡檢時，發現伯公潭橋至環鄉橋之間約5.5公里長的河道中有零星死魚，隨即回報並增派人員進行檢拾，至今日傍晚時，已結束清除作業，經清點後死魚數量約有300隻，詳細發生原因不明，尚待環保局檢測結果。

天氣驟冷致死

而環保局稽查科傍晚派員前往老街溪伯公潭橋邊勘查，現場未見明顯死魚，再循線至平鎮區新富橋查看，於石礫間見有零星死魚，現場採取水樣檢測水質pH7.6、水溫16.6℃、溶氧3.7mg/L、重金屬（銅、鎳）試紙未有反應，以燒杯盛裝水色呈淡黃清澈，研判為近日天氣驟變及溶氧偏低造成部分魚隻死亡。再循水路至下游中壢區中正橋查看攔河堰下方礫石邊僅見零星漂流下來的死魚，已通知水務局派員清理剩餘死魚，以維護附近環境品質。

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