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    探訪萬山岩雕秘境須申請 毀損有罰則

    前往萬山岩雕，必須乘坐吉普車溯溪挺進。（記者蘇福男攝）

    前往萬山岩雕，必須乘坐吉普車溯溪挺進。（記者蘇福男攝）

    2025/01/19 22:45

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    〔記者蘇福男／高雄報導〕萬山岩雕位處深山窮谷，雖然一趟探勘來回至少需4、5天，但岩雕秘境魅力無法擋，時有登山客或團體組團上山朝聖，文化部目前在岩雕遺址周遭架設監視器，高市文化局並與萬山族人合作，每個月例行上山巡守2次，隨時掌握國定遺址現況。

    萬山岩雕群遺址深藏在中央山脈原始森林中，為魯凱族萬山舊部落（萬斗籠社）的傳統狩獵場，昔日稱為「內本鹿」地區，由於車輛無法長驅直入，徒步前往任何一處岩雕至少要2天的路程，是全國11處國定遺址最難抵達的遺址。

    由於前往萬山岩雕必須乘坐吉普車，從茂林紅塵峽谷沿著濁水溪上游而上，因此包括巡守隊員都是選在每年10月至4月間的旱季前往，濁水溪沿途盡是山上沖刷下來的大小石塊，歷經2個多小時的顛簸車程，在1號吊橋下車，就得徒步攀爬陡峭崎嶇的獵人小徑，並不時在深不見谷底的懸崖峭壁挺進。

    高市文化局表示，萬山岩雕群考古遺址位於茂林山地管制區範圍內，鄰近出雲山自然保留區，目前入山探訪採登記制，民眾須依規定向六龜警分局提出申請，如需行經出雲山自然保留區，另依文資法及《申請進入自然保留區許可辦法》規定，應取得林保署屏東分署申請許可，並向高市文化局辦理探訪登記。

    文化局強調，民眾如有毀損考古遺址行為，依文資法可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上、2000萬元以下罰金；另未經核准進行考古發掘者，可處30萬元以上、200萬元以下罰鍰。

    濁水溪沿途盡是山上沖刷下來的大小石塊。（記者蘇福男攝）

    濁水溪沿途盡是山上沖刷下來的大小石塊。（記者蘇福男攝）

    在中央山脈徒步前往任何一處萬山岩雕至少要2天的路程，是全國11處國定遺址最難抵達的遺址。（記者蘇福男攝）

    在中央山脈徒步前往任何一處萬山岩雕至少要2天的路程，是全國11處國定遺址最難抵達的遺址。（記者蘇福男攝）

    前往萬山岩雕須徒步攀爬陡峭崎嶇的獵人小徑，並不時在深不見谷底的懸崖峭壁挺進。（記者蘇福男攝）

    前往萬山岩雕須徒步攀爬陡峭崎嶇的獵人小徑，並不時在深不見谷底的懸崖峭壁挺進。（記者蘇福男攝）

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