台灣史前岩雕佈滿人像紋 發現半世紀仍成謎

國定萬山岩雕群考古遺址已發現4處14座具有紋樣雕刻的岩體，是台灣目前唯一發現的史前岩雕遺址。（記者蘇福男攝）

2025/01/19 22:32

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探訪萬山岩雕秘境須申請 毀損有罰則

〔記者蘇福男／高雄報導〕隱身在中央山脈崇山峻嶺的萬山岩雕群考古遺址，是目前台灣唯一發現的史前岩雕遺址，也是全世界最大單體岩雕，岩體佈滿人像紋、人臉紋、同心圓圈狀紋和漩渦紋等雕刻圖案，有如「外星人的密碼」，發現至今近半世紀，學術界仍無法解開這個深山裡的千年文化密碼。

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國定萬山岩雕群考古遺址位於高雄市茂林區濁口溪上游、海拔約1000至1400公尺的深山林地，遺址周圍都被山脈阻絕，地理位置相當隱蔽，除了偶有原住民獵人打獵路過，終年人煙罕至，是魯凱族下三社群萬山社的傳統領域，目前區內已發現4處14座具有紋樣雕刻的岩體，都是沿著河道階地邊緣分布的砂岩塊。

首度對外發表萬山岩雕的發現者高業榮，1972年任教於屏東師專時，聽聞茂林鄉萬山原住民學生呂一平（茂林老鄉長）、范織欽（現任高市議員）轉述，部落傳說舊萬山上有顆雕刻花紋的石頭，與「吃蛇的女人」神話故事有關，引起高業榮的研究興趣，1978年排除萬難，由萬山原住民父子帶路，果真找到傳說中的岩雕。

由於當時聽說有不肖商人打算切割、盜採岩雕，高業榮不得已對外披露萬山岩雕的發現，果然引起政府單位的高度重視，讓該名商人打退堂鼓，萬山岩雕因此得以保存至今。

1989年內政部史蹟評鑑小組和高業榮等人共同勘察後，將「萬山岩雕」公告指定為國家第三級古蹟，2008年文化部（前文建會）依據岩雕的文化資產內涵及價值，重新指定為「國定萬山岩雕群遺址」，2016年重新公告為「國定萬山岩雕群考古遺址」，是台灣唯一的史前岩雕類文化資產。

高市文化局表示，萬山岩雕4處岩體名稱是以魯凱族語發音，分別為孤巴察峨（Gubatsaeh）、祖布里里（Tsubulili）、莎娜奇勒娥（Sanaginaeh）和大軋拉烏（Dakarau），其中，最早發現的孤巴察峨，岩雕本體最大且圖像、符號最為豐富，佈滿人像紋、人臉紋、同心圓圈狀紋、漩渦紋等；莎娜奇勒娥因位置偏遠、最難到達；大軋拉烏則陸續發現10處岩雕，是岩體數量最多的岩雕。

為了解開萬山岩雕謎樣身世，20年來，文化部先後委託成功大學、金門大學等學術單位，針對岩雕所在林區、位置、岩雕圖形、岩雕現況和周遭石板屋遺構，進行基礎田野調查和3D雷射掃瞄建置數位化資料。

大軋拉烏的考古研究，目前初步可知除與岩雕製作相關的文化層，主要集中在金屬器時代約距今1300至800年外，其他另可見包括新石器時代中期（距今4200至4000年左右）及歷史時期（約17世紀晚期至20世紀初期）。

但萬山岩雕的真正雕刻年代，以及具象和抽象的圖形、紋樣所代表的涵義，至今仍是個謎。

萬山岩雕群考古遺址位於高雄市茂林區濁口溪上游、海拔約1000至1400公尺的深山，四周被山脈阻絕，地理位置相當隱蔽。（記者蘇福男攝）

萬山岩雕岩體佈滿人像紋、人臉紋、同心圓圈狀紋和漩渦紋等雕刻圖案，發現至今近半世紀，學術界仍無法解開謎團。（記者蘇福男攝）

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