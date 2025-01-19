「林口迓老祖」保留傳統 登錄新北民俗無形文化資產

「林口迓老祖」是新北市林口區重要宗教民俗活動。（新北文化局提供）

2025/01/19 22:27

〔記者董冠怡／新北報導〕「林口迓老祖」是新北市林口區重要宗教民俗活動，林口頂福巖每年農曆9月27日前後都會舉辦，市府文化局表示，地方民眾熱心參與，遶境時信徒主動隨香、設香案接駕、倰轎腳，可見此一祭典活動獲得高度認同，已於1月15日公告登錄為新北市的民俗類文化資產。

文化局表示，林口頂福巖顯應祖師及其慶典為林口台地重要信仰與活動，歷史悠久，內容具有特殊性與地方性意義，反映在地社會變遷，雖然位處新北市與桃園市兩大都會邊緣交界處，但仍顯著反映傳統社會生活與文化特色。

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文化局指出，祭典儀式依循傳統，含祈安遶境、酬神與過火，即便因為時代變遷而有所變化，依然保存一定的傳統形式；去年12月30日市府民俗暨傳統知識與實踐審議會，審議決議同意登錄，1月15日公告登錄林口迓老祖為本市民俗。

市議員蔡淑君提到，林口頂福巖希望保留林口地區顯應祖師聖誕千秋的重要祭典儀式，2020年由新北市愛鄉協會向市府提報「林口迓老祖」為民俗，她從一開始就很關心，即便行程滿檔也會抽空參與會議，以及邀集友宮廟、軒社、鄰里及林口區國中小校長出席說明會，5年來歷經多次訪查及審查會議，終於在今年1月公告登錄為新北市民俗類無形文化資產，讓她相當欣慰。

市議員李宇翔提到，自1901年起，林口信眾於每年農曆9月18日顯應祖師聖誕前後，舉辦祝壽慶典，到了1994年，林口頂福巖建廟安座後，與安座紀念日結合，訂定為每年農曆9月27前後，逐漸成為現今「林口迓老祖」，包含遶境、過火、爐主交接等分為3日進行。

區長廖武輝說，每年慶典時期，所有林口在地的鄉親都會共襄盛舉出來迎接老祖，也都大排長龍地鑽轎底，祈求老祖保佑平安，更有不少鄉親門前擺放供桌持香祭拜祈福，除了繞境之外，再過火儀式更是所有鄉親會到現場參與觀望儀式的進行，能夠獲得登錄無形文化資產，對於傳統文化的推動，無疑給予最大鼓勵和支持。

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