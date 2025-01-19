台中開最多罰單的測速照相地點曝光！上架17年資深機器拍的

台中開最多罰單的測速照相點曝光，上架17年的「資深」機器拍的。（圖：陳俞融提供）

2025/01/19 22:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市引進科技執法輔助交通安全，但台中市議員陳俞融質疑，2023年取締超速件數最多的固定式測速照相，設於台灣大道四段2088號，年拍1萬5192張罰單，卻是已有17年歷史的「資深」測速設備拍罰，「物盡其用」到極致。但去年1到10月交通事故高達5萬8千餘件，事故未有效降低，陳俞融批台中濫設測速照相，無助防止交通事故；台中市警察局指出，該測速照相設備去年交通事件數均較前一年略降，顯示設備仍有助防制事故。

陳俞融說，台中市固定式測速照相取締件數逐年攀升，從2022年的8萬3634件，2023年增至12萬6364件，到去年更達13萬7862件，3年來漲幅達6成4，若以每張罰單最低1200元計算，光去年固定式測速照相的罰款就至少高達1.65億元。

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陳俞融質疑，2023年取締超速件數最多的固定式測速照相，設在西屯區台灣大道四段2088號，一年拍出多達1萬5192件，該設備已設置超過17年之久，「資深」測速照相持續開出超速罰單，但接獲不少民眾陳情，該路段路寬且直又是下坡，車輛用滑的就超過50公里限速，且同一條路速限一下50公里、一下70公里，一個不注意可能就超速，另配合速限駕駛要斷斷續續踩煞車，反而更危險，道路速限設計根本有問題，陷民眾於被罰之境。

陳俞融指出，諷刺的是，距離該處測速照相500多公尺的東大路一段與台灣大道四段路口，去年跟前年連續兩年都是西屯區第一大肇事熱點，顯然測速照相並未達到防制事故的效果。

陳俞融也指出，現行的測速照相設置缺乏科學化的退場機制，近6年來全市僅拆除3支固定式測速照相，促市府改善交通安全應優先檢討不合理的速限規定及改善交通工程，而非一味仰賴執法設備，甚至把人民當提款機，幫市府創造財源。

警察局表示，台灣大道4段2088號前固定測速照相設備，2023年雖取締1萬5192件，但到去年取締違規件數已降到9453件，減少5739件（減少37.7%）；另台灣大道4段與東大路1段路口去年交通事故件數發生58件、受傷43人，跟前年比較各減少4件、2人，顯見該固定式測速照相設備對於事故防制有成效。

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