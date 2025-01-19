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    國旅疲態盡露！小琉球暑假曾一枝獨秀 全年遊客仍小幅下滑

    小琉球雖是國旅中流砥柱，但去年總登島人數仍是小幅下滑。（記者陳彥廷攝）

    小琉球雖是國旅中流砥柱，但去年總登島人數仍是小幅下滑。（記者陳彥廷攝）

    2025/01/19 22:07

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕春節即將到來，屏東小琉球雖然在去年暑假一枝獨秀，但全年旅遊人次仍然偏冷，鵬管處除配合保育，但也盼打造文創市集景點，並將原本重海的部分轉移到陸域，結合文化與生態進行走讀。

    由於觀光署作業程序，小琉球去年的旅遊人次只能用登離島人次推估，去年搭船往返近279萬人次，較2023年微幅下跌約5萬人次，雖說與疫情前水準差距不大，且重點的第3季及10月皆較2023年同期增加，但其餘月份則是呈現相對疲軟態勢。

    鵬管處指出，肺炎疫後出國潮成為趨勢，小琉球在暑假還能有此成績相當不易，接下來的9月則是有民俗活動迎王的加持，讓遊客及返鄉遊子大增數量大增，10月則是較為出乎意料的多，可說是逆勢成長。

    不過，全年總量仍是下滑，尤其在每3年一度「迎王」的宗教節慶後，11、12月的景氣可說是冷到不行，至今開春後也無復甦跡象，春節假期長達9天，但春燕顯然仍未歸來，鵬管處回應，配合縣府的潮間帶收費，保育結果已經逐步出現，他們今年的導覽志工訓練也轉向陸域生態結合人文的走讀，比如像是陸蟹、棋盤腳等，近年也開始倡導「負責任旅遊」，讓遊客在遊玩時從「消費」轉向「守護」的角度，需要時間培養，也全力推廣。

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