週一輻射冷卻早晚偏冷 白天陽光露臉高溫逾20度

週一北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。（資料照）

2025/01/19 22:16

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週一（20日）各地白天高溫普遍在20度以上，但各地早晚偏冷，低溫12到16度；東半部地區及中南部山區有零星短暫雨。東北風偏強，苗栗至雲林沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島易有較強陣風。

中央氣象署預報，週一受大陸冷氣團影響伴隨輻射冷卻，北部及東北部天氣偏冷，中部以北低溫約12到14度，其他地區15到16度，新北、苗栗及新竹近山區有局部10度左右或以下氣溫發生的機率，夜晚清晨請注意保暖。中南部地區高溫可達23到24度，但日夜溫差仍稍大，早出晚歸適時增減衣物；澎湖15到18度，金門12到19度，馬祖10到14度。

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降雨方面，週一各地為多雲到晴穩定的天氣，僅東半部及中南部山區有零星降雨。明日苗栗至雲林沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島易有較強陣風；近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全。

天氣風險公司提醒，週一持續受東北季風影響，水氣有更為減少的趨勢，後續來到台灣附近的空氣較為乾燥，除了大台北、東半部雲量仍較多，山區偶有零星小雨或飄雨機會外，其他地方為多雲到晴的天氣型態。

紫外線方面，全台均為「中量級」。

空氣品質部分，週一環境風場為東北風，白天起東北風挾帶境外污染物影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；清晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，北部短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

氣溫方面，週一個地低溫約15到16度，白天各地高溫普遍在20度以上，中南部地區可達23到24度，中南部日夜溫差大。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週日全台均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質部分，週一花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，北部短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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