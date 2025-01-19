餃子館老公不碰她了！會計妻懷疑他出軌 社工獻策解危

婚姻是許多因素的組合，要傾聽對方需求，是夫妻相處重要一環。示意圖。（歐新社檔案照）

2025/01/19 22:59

〔記者李容萍／桃園報導〕46歲的北部知名餃子館老闆，近日找上6年前介紹聯誼的桃園市中壢區美滿服務中心諮詢。原來，當時與33歲女會計一見鍾情，交往半年結婚；婚後兩人一起打拚水餃館，妻子坐櫃台，跑外場，甚至包水餃，可以說是餃子館的賢內助。6年來還生了2個兒子，他很開心娶到賢妻，但最近夫妻爭執不斷，尤其太太懷疑他出軌，更讓他覺得莫名其妙，心情極差。

夫妻倆不約而同找上該中心的徐姓「媒人公」投訴，曾擔任桃園家扶中心主任、生命線總幹事及大學輔導中心老師的徐姓社工追問兩人，餃子館老闆娘哭訴，近半年來丈夫對她極為冷漠，直到有天在丈夫口袋發現不明鑰匙，懷疑丈夫出軌，才會對自己冷淡；餃子館老闆則坦言，由於生意忙，年過45歲對風花雪月興致減少，沒想到讓妻子誤會。徐姓社工了解原委，除給予諮商輔導，也建議兩人請專業醫師。

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冷暴力對婚姻殺傷力遠超想像

徐姓社工表示，夫妻間除了性生活，雙方溝通、信任很重要，冷戰對婚姻的殺傷力遠超想像！當一個人對另一半感到心寒，不再敞開心和對方說話，選擇用沈默的方式來回應對方，其實是極具侵略性的「被動式攻擊」，這對婚姻是很傷的。建議夫妻倆要以傾聽為主，學會用心、用同情的心，傾聽對方的心理需求，是夫妻相處中最重要的一項。

資深婦產科醫師張紅淇說，男性性高峰期通常在青春期末至30歲左右，性慾通常會比較旺盛，但因荷爾蒙變化，男性荷爾蒙（睪固酮）的濃度會隨著年齡增長而下降，這會影響性慾和勃起功能，隨著年齡增長，性生活方式可能會發生變化；當男性伴侶的性能力開始走下坡時，另一半的鼓勵與支持非常重要，建議夫妻間可以一起探索新的性生活密碼，保持健康的生活方式，如均衡飲食、規律運動、充足睡眠，有助於營造良好的夫妻關係。

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