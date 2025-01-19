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    保時捷沒油卡國道新竹段 拒拖吊堅持等親友送油

    保時捷沒油卡國道，拒拖吊堅持等親友送油。（警方提供）

    保時捷沒油卡國道，拒拖吊堅持等親友送油。（警方提供）

    2025/01/19 20:33

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕羅姓女子去年5月晚間開保時捷北上行經國道一號湖口段，開到沒油拋錨在中線車道。警方獲報到場，羅女不但無視警方規勸堅持不拖吊，非要等親友到場送油，過程中還向警謊報身分簽單，由於羅佔據車道1小時造成嚴重回堵，離譜行徑遭警法辦；新竹地院依公共危險、偽造文書等罪判刑。

    法官調查，新竹羅姓女子（50歲）去年5月12日晚上10點，開保時捷上中山高，因油料耗盡在中線車道熄火，羅女不滿拖吊業者索費過高，也避免車輛因拖吊受損，執意要等待親友到場送油。

    警方獲報到場勸導，羅女仍不聽，直到親友送油至現場，才開車離去，當下已經造成後方車輛嚴重回堵好幾公里，更占據車道長達1小時9分鐘，離譜行徑遭警法辦。

    此外，羅女還謊報妹妹的身分簽單，供稱是一時緊張，才會錯報妹妹的年籍資料給員警舉發違規。

    法官審酌，羅女在晚間駕駛車輛，因油料耗盡而停駛在高速公路中線車道，後方沒有依規放置警告標示，國道警察到場後，也不聽從警察勸導盡速移置車輛，拒絕配合拖吊，其行為不僅潛藏釀生交通事故的高度風險，對於道路交通安全危害甚鉅。最後法官依公共危險、偽造文書罪判刑6月，易科罰金18萬。

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