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    連辦12年 民團邀新北600弱勢家庭和孩童圍爐

    受邀的孩子與家長除能享用豐盛佳餚，也能獲得紅包500元以及裝有麵條、餅乾、毛毯、米、食用油等日用品的福袋。（記者董冠怡攝）

    受邀的孩子與家長除能享用豐盛佳餚，也能獲得紅包500元以及裝有麵條、餅乾、毛毯、米、食用油等日用品的福袋。（記者董冠怡攝）

    2025/01/19 20:59

    〔記者董冠怡／新北報導〕長海國際同濟會今天與新北市社會局在新莊區舉辦寒冬送暖、關懷兒童圍爐活動，席開60桌宴請板橋、中和、永和、三重等7區600名弱勢家庭及孩童，席開60桌；副市長劉和然表示，公部門能力有限，需要仰賴民間資源挹注，才有辦法照顧到每一個人，台灣最美麗的風景，就是熱心做公益，也是新北市的一大助力，市府定會善加利用民眾的愛心，不會浪費捐助的每一筆錢。

    劉和然指出，城市治理涉及層面廣泛，包含興建三環六線、國民運動中心、淡北道路等硬體建設，並讓藝術文化紮根、提升文化底蘊等面向，然而若要照顧到每一個人，光靠公部門的力量難以全數到位，全市人口數高達404萬7001人，每人能夠分的不多，財政收支劃分法修正通過後，新北市人均分配稅款仍是六都最低，但因有民間的慷慨解囊，才能照顧到更多市民。

    長海國際同濟會長陳逸哲指出，活動已連辦12年，孩子與家長除了能夠享用豐盛佳餚，也能獲得紅包500元以及裝有麵條、餅乾、毛毯、米、食用油等日用品的福袋，總價值約700元，活動現場氣氛溫馨，歡笑聲不絕於耳，希望未來能有更多民間團體與企業加入，攜手為社會弱勢群體提供更多幫助。

    新北副市長劉和然（左）贈送感謝牌給長海國際同濟會長陳逸哲（右）。（記者董冠怡攝）

    新北副市長劉和然（左）贈送感謝牌給長海國際同濟會長陳逸哲（右）。（記者董冠怡攝）

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