學測國寫考追星與52赫茲鯨魚 重視生活觀察與生命經驗

台北市高中國文科教師團隊分析學測考題。（記者楊綿傑攝）

2025/01/19 19:56

〔記者楊綿傑／台北報導〕學測次日第三科國寫，闈內高中教師認為，知性題以「擬社會互動」引導考生就社會現象書寫個人觀察，而情意題則取材「52赫茲鯨魚」，從獨特生命經驗寫出自己的故事。台北市高中國文科教師團隊分析，最重要的基礎是準確解讀文本，知性題要能舉出正反面事例，並思辨不同觀點，感性題則要讓讀者能夠身歷其境有所共鳴。

大考中心副主任黃璀娟提到，知性題改寫自泛科學〈「擬社會互動」的本質與其引發的社會問題〉，考生必須在閱讀中了解「擬社會互動」的定義，才能進一步說明其特徵，並闡述正、負面影響。作答可透過反思當今社會對網紅、明星、政治人物所產生的行為與反應，正面例證如奧運及十二強棒球賽場上的拚搏，透過螢幕送致觀眾眼前，為社會成員提供心理凝聚與認同滿足。

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情意題則以一頭音頻特殊的「52赫茲鯨魚」故事出發，考生須能掌握「獨特」為關鍵字，自己特殊之處與心境轉折會是重點，如眾人均追星，而我只愛算數學或編織，考生可以用自我生命記憶，生活成長的角度切入，也可以用旁觀者的角度訴說，只要轉折有致，讓人感同身受引發共鳴，就是切題。

試考生認為，「擬社會互動」雖然在生活中常見，但考生對此名詞可能陌生，要先理解意涵就很容易發揮，考題屬於中偏易；但「52赫茲鯨魚」文本理解有難度，更須進一步連結自身經驗，須要花較多時間心力思考，考題屬於中偏難等級。

復興高中教師鄭慧敏認為，今年命題維持閱讀與寫作結合的主軸，考生必須準確解讀文本，再連結個人經驗，闡述自身的觀察，兩大題書寫時都必須調動過往的經驗或見聞。

建國高中教師盧宜安表示，知性題必須要能正確解讀，精準回應，不只要能選取適當事例闡發，還要提出反思，論述時要層次清晰、進一步推衍闡發出議題的深層意涵，最後要能夠用字遣詞文雅精鍊，表述流暢。

至於情意題的部分，中山女高教師黃月銀說，考生應聚焦對於主題的深入思考與情感抒發能力，特別著重真實經驗的共鳴性，鼓勵考生呈現個人獨特的價值觀與生命體驗，避免僅依賴虛構內容。

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