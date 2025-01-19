台中永久居留證外籍人士 搭公車可享「雙十優惠」

今年起台中取得永久居留證的外籍人士搭公車也能享雙十公車優惠。（市府提供）

2025/01/19 20:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市自16日起開放取得永久居留證且居住地址在台中的外籍人士，可享有「雙十公車」優惠，台中市估有4千多人受惠，來自法國的班諾瓦，已來台14年，在台灣結婚生子的他開心說，能跟在地人享受相同公車優惠，感覺很窩心。

台中市長盧秀燕宣佈今年起將已「取得外僑永久居留證且居留地址在台中者」納入市民限定雙十公車申請資格，搭公車不僅10公里免費，超出10公里最多只須10元。

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來台14年的班諾瓦在台中成家立業，現在的他是甜點師，拿手的肉桂卷在市場賣出口碑，他本來就有好幾張悠遊卡，過去常跟家人搭公車出門，現在能享受到跟在地人相同待遇，更感覺到台中的友善。

來台30多年的日本籍福光雅典父親是台灣人，母親是日本人，也在台中落地生根多年，他甚至還是北屯區二分埔福德宮虔誠信徒，會聽講國台語也能熟練搭乘捷運，他也肯定這項政策友善外籍人士。

交通局長葉昭甫表示，符合雙十公車優惠資格的外國友人可攜帶「外僑永久居留證」及「電子票證（悠遊卡、一卡通或愛金卡）」至台中市新市政大樓、交通局、各區公所、各戶政事務所、捷運綠線各捷運站及市立圖書館等107處進行交通卡乘車優惠綁定，即能享受雙十公車優惠。

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