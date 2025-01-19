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    神預測？學測英文作文「神似」補習班考題 台中考生質疑公平性

    學測第2天英文作文考颱風假，有考生質疑與補習班練習題大同小異，有公平性疑慮。（圖：擷自大考中心）

    學測第2天英文作文考颱風假，有考生質疑與補習班練習題大同小異，有公平性疑慮。（圖：擷自大考中心）

    2025/01/19 20:22

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學學測第2天，台中有考生發現今年英文作文的颱風假題目，疑與坊間補習班的練習題大同小異，質疑有洩題疑慮，恐造成考試不公；不過也有人認為，去年颱風假放得超多，考試與時事結合已是趨勢，「應該很多學校有猜到吧」。

    學測英文作文考放颱風假，並附有圖片，讓考生依圖片描述放假後實際上可能出現的兩種不同情景；第二段說明對放颱風假的看法與經驗。

    台中考區考生認為題目生活化，去年台中放了不少颱風假，很接近大家的生活經驗，今年作文算很好寫。

    「連圖片都差不多」

    不過，下午考試結束，有考生反映今年英文寫作竟疑與坊間補習班的練習題目相似，除內容相近，連附的圖片感覺都差不多，認為「過於巧合」，因有人提早練寫過，十分不公平，促大考中心應調查是否有洩題的疑慮。

    網路上也有人討論今年英文作文與補習班練習題相似，但不少人認為去年颱風假多，最近考題都會結合時事，除了補習班，應該很多學校老師也會提點，甚至讓學生練習，考前猜題應多會猜到，「應該很多學校都有猜到吧」，不必大驚小怪，「這題考前沒猜到也不難寫啊」。

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